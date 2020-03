Næringsministeren endrer regler: Ber bedrifter droppe fysiske møter

Det har allerede begynt å tikke inn meldinger fra en rekke selskaper i forbindelse med årets sesong for generalforsamlinger.

Generalforsamlingene avholdes enten delvis digitalt, eller så er det lagt betydelige begrensninger på hvem som får møte og på hvordan fysisk kontakt skal håndteres.

Problemet er at regelverket som gjelder for norske bedrifter ofte krever at styremøter, møter med revisor og generalforsamlinger skal skje fysisk – stikk i strid med de rådene som nå gjelder fra helsemyndighetene.

Nå kommer næringsminister Iselin Nybø (V) på banen og ber bedriftene gå digitalt – både når det gjelder styremøter, generalforsamlinger og andre typer møter.

Regjeringen vil foreslå endringene i den såkalte «corona-loven» som legges frem for Stortinget og vil gjelde maksimalt i seks måneder, opplyser departementet.

– Norske bedrifter må ta nødvendige beslutninger også mens virusutbruddet pågår. Krisesituasjonen gjør at fysiske møter bør unngås. Vi kommer derfor med midlertidige regler, slik at for eksempel styret ikke må møtes fysisk, men heller kan gjennomføre møter digitalt, sier næringsminister Iselin Nybø i en uttalelse.

– Selskapene er avhengige av å iverksette nødvendige tiltak for å sikre virksomheten. Det kan for eksempel være behov for kapitalinnsprøytning og låneopptak direkte som følge av situasjonen. Da er det viktig at selskapene raskt og effektivt kan gjennomføre generalforsamlinger og styremøter, sier næringsministeren videre.

De nye reglene vil komme på plass i løpet av svært kort tid, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet til E24.

PS! Næringsministeren oppfordrer alle de som er nødt til å ha fysiske møter i en eller annen form om å følge de gjeldende rådene på Helsenorge.no.

I tillegg publiseres det anbefalinger med konkrete tiltak for norske selskaper på regjeringens nettsider.