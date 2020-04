Representantskapet i Norges Bank vil ha flere svar om Tangen og Slyngstad

Representantskapet, som er et kontrollorgan for Norges Bank og oljefondet, var samlet til et ekstraordinært møte onsdag.

Sentralbanksjef Øystein Olsen, som ledet arbeidet med å ansette den nye oljefondssjefen, redegjorde for prosessen. Men medlemmene i representantskapet har flere spørsmål, sier leder Julie Brodtkorb.

– Vi har fått en redegjørelse fra sentralbanksjef Øystein Olsen, men vi har fremdeles noen spørsmål, så de vil bli oversendt til hovedstyret for en skriftlig besvarelse, sier Brodtkorb til NTB.

Hun vil ikke si nærmere hva slag spørsmål som fortsatt står ubesvart.

– Vi har full tillit til sentralbanksjefen, sier hun.