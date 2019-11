Britiske selskap klager norsk ullstøtte inn til ESA

Selskapene G. Modiano Limited og Standard Wool har sendt inn ull-klagen til ESA gjennom et engelsk og et norsk advokatkontor. Selskapene mener den norske tilskuddsordningen bryter med EØS-avtalens statsstøtteregler, skriver Dagens Næringsliv.

EØS' overvåkingsorgan ESA bekrefter overfor Dagens Næringsliv at de har mottatt klagen, og sier de venter på svar fra norske myndigheter. Landbruksdepartementet har frist til 9. desember å svare.

De siste årene har advokatfirmaet Thommessen hatt dialog med Landbruksdepartementet på vegne av sine engelske klienter om støtten som gis til norske ullprodusenter og tilskuddsordningen til eksportører, er forenlig med EØS-avtalens statsstøtteregler.

I et brev til advokatfirmaet i desember 2017 skrev Landbruksdepartementet at de mente ullstøtten er lovlig som følge av at den eksisterte før EØS-avtalen trådte i kraft i 1994, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge en oversikt fra Landbruksdepartementet har det blitt utbetalt fire milliarder kroner i ulltilskudd siden 1993.