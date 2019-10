Jevnt fra Telenor, men underskudd etter skatt

Samtidig endte resultat etter skatt med et underskudd på 436 millioner. Ifølge tall fra Infront Data hadde analytikerne ventet et fall fra 5,88 til 3,20 milliarder kroner, skriver E24.

Resultat etter skatt har falt 6,3 milliarder kroner mot samme periode i fjor. Dette skyldes blant annet 1,8 milliarder i valutatap som en følgende av en svekket krone og en skatteregning på 2,5 milliarder kroner.

Resultat før skatt endte på 13,3 milliarder, opp fra 12,1 milliarder kroner i fjorårets tredje kvartal.

Analytikerne spådde en omsetning på 29,6 milliarder kroner og et driftsresultat på 7,38 milliarder kroner, ifølge et gjennomsnitt fra Infront Data har hentet inn for TDN Direkt. Anslagene var altså noe høyere enn det tallene viser, skriver Dagens Næringsliv.

Driftsresultatet i tredje kvartal 2019 ligger på litt over sju milliarder kroner.

– Basert på resultatene så langt i år og våre forventninger for fjerde kvartal opprettholder vi utsiktene for 2019, sier konsernsjef Sigve Brekke i forbindelse med fremleggelsen av kvartalsrapporten onsdag.

Brekke trekker fram at konsernet i løpet av kvartalet har kjøpet opp selskapet DNA i Finland.

– Vi har startet samarbeidet blant annet ved at DNA kan bruke Telenors globale innkjøpsprosesser, og vi ser nå etter muligheter for å utvide tjenestetilbudet til finske bedriftskunder, sier konsernsjefen.