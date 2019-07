I en pressemelding fredag kunngjorde det franske selskapet Schlumberger – verdens største oljeserviceselskap – at nordmannen Paal Kibsgaard går av som toppleder.

52-åringen fra Ålesund – som egentlig heter Pål Kibsgaard-Petersen – har arbeidet i selskapet i 22 år. De siste åtte årene har han vært konsernleder og sjef for rundt 100.000 ansatte.

– Styret takker Paal for 22 år lang tjeneste i Schlumberger. Han har styrt selskapet gjennom den verste krisen i oljeindustriens historie og fått oss på rett kurs igjen, uttaler styremedlem Peter Currie i en pressemelding fra selskapet.

I pressemeldingen skriver selskapet at Schlumberger står i stor gjeld til Kibsgaard for det de beskriver som et «utmerket lederskap» i prosessen med å modernisere selskapet.

– Vi ønsker Paal alt godt når han nå går inn i et nytt kapittel i livet sitt, heter det.

Ikke kjent hva som ligger bak avgangen

Pressemeldingen fra selskapet sier ingenting om årsaken til at Paal Kibsgaard nå går av. Det har heller ikke lyktes Aftenposten å få en kommentar fra selskapet om bakgrunnen.

Selv om avgjørelsen ikke var ventet, virker den – basert på pressemeldingen – å være udramatisk. I pressemeldingen ønsker Kibsgaard etterfølgeren Olivier Le Peuch lykke til. Le Peuch har vært 32 år i selskapet, i en rekke forskjellige roller.

– Olivier står får selskapets verdier, har inngående kjennskap til bransjen og lang erfaring fra oljeserviceindustrien. Han er et godt valg til å lede Schlumberger fremover, uttaler Kibsgaard i pressemeldingen.

Kåret til den mest innflytelsesrike topplederen

Paal Kibsgaard er ingeniørutdannet. Han gikk direkte fra studier ved NTNU til jobb i ExxonMobil. Der var han i fem år, før begynte i Schlumberger – hvor han etter hvert steg i gradene og endte som toppsjef i 2011.

Mark Cocksedge

– Det handler om å søke utfordringer, og tørre å ta nye steg når du mestrer det du gjør, uttalte han i et intervju med Aftenposten i 2014.

Samme år nedsatte Aftenposten en jury som skulle rangere de mest suksessfulle nordmennene i utlandet. Juryen besto av blant andre Jonas Gahr Støre og Kristin Skogen Lund. Juryen var ikke i tvil:

– Kibsgaard er Norges mest innflytelsesrike toppleder internasjonalt.

Kibsgaard har trolig også vært den best betalte topplederen med norsk pass. Ifølge Dagens Næringsliv hadde han i 2018 en lønn på ca. 140 millioner kroner. Det var 40 millioner mindre enn året før.