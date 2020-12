Miljøorganisasjoner: – En trist dag

Natur og Ungdom og Greenpeace reagerer med sorg og sinne på Høyesteretts avgjørelse om å forkaste anken i klimasøksmålet.

Leder Frode Pleym i Greenpeace Norge er både sint, skuffet og stolt etter at Høyesterett forkastet anken i klimasøksmålet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB-Bibiana Piene

Nå nettopp

– Dette er en veldig tung beskjed og et hardt slag. Høyesterett svikter dagens ungdom, sier leder Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom.

– Retten sier at Stortinget har makt til å frata dagens ungdom et levelig miljø. Det er ingen selvfølge at politikerne tar de grepene som må til. Hvor ille skal det bli, hvor redd skal jeg bli for min framtid? sier hun.

Skuffelse – og stolthet

Greenpeace-leder Frode Pleym sier han reagerer med sinne og skuffelse, men også stolthet.

– Det er absurd at vår rett til et levelig miljø ikke kan stanse den verste oljeutvinningen. Høyesterett har sviktet fullstendig og hopper bukk ovver klimaansvaret, sier han.

Samtidig mener han det er positivt at et mindretall på fire dommere i Høyesterett tok dissens og ville kjenne vedtaket om å tildele lisenser for oljeleting i Barentshavet sørøst i den 23. konsesjonsrunden som ugyldig.

– Selv om vi har tapt, har vi fått løftet spørsmålet om mer oljeleting midt i en klimakrise på en helt annen måte. Vi har fått vist hvor skandaløs norsk oljepolitikk er, sier han.

Kan anke til EMD

Miljøorganisasjonene skal nå vurdere om saken skal ankes vider til Den europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD).

– Vi har ikke annet valg enn å gjøre alt vi kan for å stoppe oljeutvinningen, sier Pleym.

Woie setter foreløpig sin lit til stortingsvalget neste år.

– Jeg oppfordrer alle unge til å stemme, sier Natur og Ungdom-lederen.