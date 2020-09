Ikke økt trafikk på veiene i morgenrushet tross busstreik

Morgenrushet på veiene i Oslo-området har mandag gått som normalt, til tross for at samtlige by- og regionbusser i Oslo og Akershus er tatt ut i streik.

Alle førerne av Ruters by- og regionbusser er tatt ut i streik. Terje Pedersen / NTB

NTB

21. sep. 2020 06:59 Sist oppdatert nå nettopp

I 7.30-tiden mandag morgen var det relativt stille på Asker stasjon. Terje Bendiksby / NTB

– Trafikken så langt er ganske lik mandag for en uke siden. Det har ikke vært noen endringer i dag etter det vi kan se, sa trafikkoperatør Hans Are Dahl ved Vegtrafikksentralen til NTB i 8-tiden mandag.

Både Ruter og Statens vegvesen gikk søndag ut og oppfordret folk til å bli hjemme mandag for å hindre økt press på annen kollektivtransport og veinettet i forbindelse med busstreiken.

Ruter opplyste til NTB i 8-tiden mandag at de foreløpig ikke kunne si hvorvidt det har vært noen endring i antall reisende på annen kollektivtransport i morgenrushet.

Søndag gikk 3.800 bussjåfører i Oslo og Viken ut i streik. Samtlige by- og regionbusser er tatt ut i streik. Kollektivselskapet Ruter kjører ingen busser i Oslo og Akershus, og det er også stans i busstrafikken hos kollektivselskapene Brakar og Østfold kollektivtrafikk i Buskerud og Østfold.

– Ikke reis med mindre du må, hold anbefalt avstand og bruk munnbind etter anbefalingene fra helsemyndighetene, skrev Ruter i en pressemelding søndag.