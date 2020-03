Telenor med nettverkstrøbbel

Folk rundt om i landet melder om ustabile forbindelser på fastnett bredbånd, skriver Telenor på sine Facebook-sider.

– Vi har siden 14.30-tiden fått flere kundehenvendelser fra folk fra ulike deler av landet på at det er ustabilitet på fastnett bredbånd. Vi analyserer nå situasjonen, og kommer tilbake med mer informasjon. Vi har nå fagfolk som jobber intenst for å få opprettet normalsituasjon igjen, skriver Telenor.

Mobilnettet og alle mobiltjenester fungerer som normalt.

– Våre analyser viser at det er primært Vestlandet og Sørlandet som er berørt av ustabiliteten. Vi ber dere avvente med å kontakte kundeservice slik at vi i best mulig grad kan opprettholde kapasitet, og samtidig holde spørsmål rundt emnet i denne posten, skriver Telenor.