Etter en helg med omfattende krisetiltak for å hindre spredningen av koronaviruset, åpnet Oslo Børs kraftig ned.

Hovedindeksen var ned over 5 prosent få minutter etter åpning.

Rett før kl. 11.30 var hovedindeksen ned nærmere 8 prosent.

Samtidig faller oljeprisen 10 prosent.

Flere aksjer stuper

Norwegian falt 10 prosent fra start. Rundt 11.30 var askjen ned rundt 13,76 prosent.

Den Oslo-noterte SAS-aksjen åpnet ned 14,5 prosent. Ved lunsjtider ligger den på 9,55 prosent.

Oljeprisen har falt på ny, og ligger rundt 32 dollar. Dette bidrar til å sende Equinor-aksjen ned rundt 6 prosent til 97 kroner.

Krisetiltak for norsk økonomi

Koronavirusutbrudd og oljeprisfall sørget for at forrige uke ble en av de verste på Oslo Børs siden finanskrisen i 2008.

I løpet av helgen har regjeringen presentert en rekke tiltak som skal hjelpe næringslivet gjennom koronakrisen. Blant annet er det foreslått et krisefond på minst 100 milliarder kroner.

Partiene på Stortinget ble mandag morgen enige om krisepakken.

Rentekutt i USA

Natt til mandag varslet den amerikanske sentralbanken at den kutter styringsrenten til null. Det er andre gang på få uker at sentralbanken kutter utenfor sine planlagte rentemøter.

Ifølge Reuters er rentekuttet et samarbeid med sentralbankene i Canada, England, Japan, Sveits og Den Europeiske Sentralbank (ESB).

Det har imidlertid ikke trygget verdens børser.

Tidenes verste børsras i Australia

I Europa faller aksjemarkedet over åtte prosent. Oljeprisen er samtidig ned over ni prosent til 31,6 dollar per fat.

Mandag morgen var det også bred nedgang på de asiatiske børsene, og Sydney-børsen leder nedgangen.

Slik ser det ut på Asia-børsene mandag morgen:

Nikkei 225 i Tokyo ned 2,51 prosent

Hang Seng i Hongkong er ned 3,45 prosent

Kospi i Seoul faller 1,71 prosent

Shanghai Composite er ned 2,04 prosent

ASX 200 i Sydney endte ned 9,7 prosent

Panikkregler settes inn på Wall Street

Mandag morgen dundret den brede S & P 500-indeksen på Wall Street ned 5 prosent i førhandelen. Dermed ble den såkalte «limit down»-regelen utløst, skriver E24.

De siste ukene er denne blitt aktivert flere ganger etter at koronaviruset har påvirket de globale forsyningslinjene, og det amerikanske aksjemarkedet er ned over 20 prosent fra rekordnivåene satt tidligere i år.

Den såkalte «limit up limit down»-regelen skal gi investorene en sjanse til å roe seg ned når fallet overskrider 5 prosent. Denne regelen ble innført i 2012 og hindrer aksjehandler utenfor et visst intervall.