Nettbasert tjeneste som lar privatpersoner leie privatbil av andre privatpersoner, eller leie ut egen privatbil når den ikke er i bruk.

Startet i Oslo i 2015 av Jacob Tveraabak (eier 15 prosent) Karl Munthe-Kaas (14 prosent), Christian Hager (11 prosent) og mange mindre eiere.

Har over 180.000 registrerte brukere og 7000 biler registrert for utleie. Mange av dem kan åpnes og startes med samme app. 130.000 enkeltreservasjoner for tilsammen 130 millioner kroner er gjennomført.

Både utleier og leietager har mulighet til å gi den andre en vurdering, som danner grunnlaget for et rangeringssystem. Alle billeiere er forsikret for inntil 1 million kroner gjennom Gjensidige.

Inngikk i vinter en avtale med NSB (nå Vy), som tester ut muligheten for å kombinere togbillett og billeie.

