Det europeiske luftfartstilsynet European Aviation Safety Agency (Easa) stoler ikke på amerikanske kolleger i forbindelse med at Boeing 737 Max 8 skal tilbake på vingene, melder BBC.

Boeing har gått ut offentlig med forhåpninger om at det amerikanske luftfartstilsynet FAA klarerer flytypen for USAs luftrom i løpet av oktober. Vanligvis vil andre land nærmest automatisk følge opp med å sette godkjentstempelet på flytypen.

Men Easa er ikke helt fornøyd med Boeings løsning, ifølge Seattle Times.

Feil på system som skulle hjelpe pilotene

29. oktober vil det være ett år siden et fly av typen Boeing 737 Max kræsjet i Javahavet 12 minutter etter avgang fra flyplassen i Jakarta, Indonesia. Alle 189 om bord omkom.

10. mars ble flytypen utsatt for en lignende ulykke seks minutter etter avgang fra flyplassen i Addis Abeba, Etiopia. Alle 157 om bord, inkludert den norske Røde Kors-ansatte Karoline Aadland, omkom.

Det førte til at luftfartsmyndigheter rundt om i verden nektet kommersielle flyvninger med flytypen. Siden den gang har Boeing og amerikanske luftfartsmyndigheter jobbet intenst med å finne feilen.

Den fatale feilen ser ut til å ligge i et system kalt MCAS som ironisk nok skal bidra til å unngå at flyet styrter. Dersom sensorer i nesen oppfatter at flyet er i ferd med å miste fremdriften («stalling»), vil stabilisatorer ved flyhalen tvinge nesen nedover.

I begge ulykkene skal systemet gjentatte ganger ha overstyrt pilotene og tvunget flynesen nedover. Pilotene kan da skru av MCAS, men dersom sensorene på nytt oppdager samme problem, vil det igjen tvinge nesen nedover.

Europeisk nesestyver til USA

Easa-sjef Patrick Ky presenterte nylig for EU-parlamentet en liste med krav han i april sendte til kollegene i USA. Øverst på listen står det at europeiske Easa selv skal godkjenne endringer på flytypen, ikke at det delegeres til amerikanske FAA.

BBC beskriver Europas tøffe standpunkt som en nesestyver til Boeings håp om et raskt comeback for Max-flyen. Dette er også et betydelig brudd med veletablert praksis hvor ulike luftfartsmyndigheter godtar hverandres standarder.

En talsperson for USAs luftfartsmyndighet FAA beskriver forholdet til andre myndigheter som «gjennomsiktig og samarbeidsvillig», ifølge kanalen.

Problemene lager pengeknipe for Norwegian

Dermed kan det ta tid før europeiske flyselskaper som Norwegian får ta i bruk Max-maskinene igjen.

I en rapport publisert i juli anslo Norwegian at kostnaden for å holde de 18 Max-flyene på bakken vil havne på 700 millioner kroner for 2019.

I august valgte selskapet å kutte ut de transatlantiske rutene med dette flyet, i stedet for å skaffe erstatningsfly.

Norwegian meldte i forrige uke at det har søkt om forlengelse av to lån på tilsammen 3,4 milliarder kroner, blant annet begrunnet med Max-problemene.

Kreditorene, som får tilbud om sikkerhet i attraktive landings- og avgangsrettighetene på London Gatwick, skal etter planen stemme over utsettelsen førstkommende mandag.

For noen uker siden skrev Financial Times at det russiske leasingselskapet Avia er første kunde som saksøker Boeing for kontraktsbrudd i forbindelse med Max-problemene. Avia, som eies av det russiske statlige selskapet Rostec, mener Boeing opptrådte uaktsomt, solgte «defekte» fly og bevisst holdt tilbake informasjon om flyet, ifølge NTB.