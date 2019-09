Saken blir oppdatert.

Norges Banks hovedstyre har besluttet å sette opp styringsrenten fra 1,25 prosent til 1,50 prosent.

Beslutningen ble offentliggjort torsdag klokken 10.

Samtidig skyver sentralbanksjef Øystein Olsen neste renteøkning inn i en ubestemt fremtid.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dette nivået den nærmeste tiden, sier han i pressemeldingen.

Norges Bank legger også frem ny prognose for egen rentesetting til 2022. I den forrige prognosen, som kom i juni, ble det varslet ytterligere en renteøkning mot en topp på 1,75 prosent for styringsrenten.

Nå reduserer Olsen sannsynligheten for at dette vil skje: «Prognosen for styringsrenten tilsier en litt mindre oppgang i renten enn i forrige rapport», står det i pressemeldingen.

Med «forrige rapport» mener han prognosen som kom i juni.

Den nye prognosen for egen rentesetting stiger litt mot slutten av neste år, men lander litt i overkant av 1,50 prosent ved utgangen av 2022.

Dette betyr at det er en liten sannsynlighet for ytterligere én renteøkning. Men mest sannsynlig blir det ikke mer i løpet av de nest tre årene.

Knapt 2000 pr. million

Hvis økningen blir fullt ut overveltet i lånerentene ute hos bankene, betyr det at renteutgiften pr. million i lån øker med 1950 kroner pr. år, regnet etter skatt.

For fem millioner kroner i boliglån blir det knapt 10.000 kroner i løpet av et år, regnet etter skatt, det vil si etter effekten av rentefradraget.

«Betydelig usikkerhet» ute

Norges Banks vurdering av norsk økonomi er slik:

Prisveksten er nær målet på 2 prosent pr. år

Fortsatt god vekst.

Økonomien går for noe mer enn full kapasitet, det vil si at det er et visst press i økonomien.

Dette drar i retning av høyere rente.

Men noe drar motsatt vei for renten:

Rentenivået ute er svært lavt.

Det er betydelig usikkerhet om vekstutsiktene i utlandet.

Oppsummert: «Det taler for å gå forsiktig frem i rentesettingen».

Stor spenning

Før møtet i Norges Bank var økonomer i banker og meglerhus uvanlig usikre. I diverse spørreundersøkelser har de delt seg i to like store grupper med merkelappene «uendret rente» og «renteøkning».

Dette er den fjerde renteøkningen siden september i fjor. Frem til da hadde styringsrenten vært uendret på rekordlave 0,50 prosent siden mars 2016. Målet med så lav rente så lenge var å få opp farten i norsk økonomi etter at oljeprisen falt sommeren 2014.

Et nytt signal i august

På rentemøtet i juni skrev Olsen i forordet til de nye prognosene: «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året».

Økonomer som finstuderer kurver og tall i prognosene konkluderte med at denne økningen sannsynligvis ville komme nå i september. Men etter august-møtet sa Olsen:

– Risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover.

Dette skapte økt spenning før dagens møte, men Norges Bank har nå bestemt seg for å sette opp renten.

De store gjør det motsatte

Ved å heve renten går Norges Bank mot strømmen av sentralbanker: