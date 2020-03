Medisiner fra hele verden kommer inn. På et lager i Lørenskog pakkes de om og sendes ut til 400 utsalg i Apotek1-kjeden. Sakshaug må innrømme at det er noe helt annet enn å stå over grytene på et hotellkjøkken.

– Men det er veldig fint å kunne jobbe med varer som folk virkelig trenger i disse dager, sier 20-åringen fra Nes i Akershus.

Torsdag 12. mars fikk han beskjed om at han var permittert fra kokkejobben på hotellet The Hub i Oslo. Varselet kom bare 14 dager etter at han hadde fått jobben.

– Jeg tok fagbrevet i januar, så det var veldig kjedelig å bli permittert så kort tid etter at jeg hadde begynt. Men det er ingen å klandre.

Tok den første muligheten som dukket opp

Hotellkokken ville ikke gå og vente på at hotellet skulle gjenåpne. Derfor tok han umiddelbart kontakt med bemanningsbyrået Manpower. Dagen etter permitteringen var han på plass på apoteklageret.

– Jeg tok det første tilbudet jeg fikk. Jeg syntes det var bra å få tilbud om jobb et sted der det var stor aktivitet og hvor det er behov for folk.

Kommunikasjonsdirektør i ManpowerGroup, Sven Fossum, sier at Petter Sakshaugs jobbytte illustrerer mulighetene i arbeidsmarkedet. I noen bransjer er det et skrikende behov for arbeidskraft.

– Vi kan ikke trylle, men noen kan vi hjelpe. Og mange skjønner også at de ikke kan være kresne i dagens situasjon, sier Fossum.

Fakta: De nye reglene Som følge av koronakrisen, har et samlet storting vedtatt følgende midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer: Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag tre til og med dag 20. Endringene trådte i kraft 20. mars. Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres. Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Bestemmelsen om tre dagers ventetid før utbetaling av dagpenger, er blitt opphevet. Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, er blitt endret fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Kilde: regjeringen.no

I disse bransjene er det jobb å få

Mens koronatrusselen har stengt ned nesten hele bransjer, som hotell, restaurant og annet reiseliv, er det andre bransjer som har økt behov. Det kan skyldes mange ansatte i karantene eller rett og slett økt oppdragsmengde.

– Er du, eller noen du kjenner, permittert eller ute etter ekstra arbeid? Vi ser at vi i perioder kan ha behov for ekstra bemanning, - både varepåfyllere og kasserere, var meldingen Kiwi sendte ut til alle sine registrerte kunder tirsdag.

Men i tillegg til at helsevesenet, logistikkbedrifter og enkelte butikker trenger mer folk, har koronasmitten også skapt et økt marked for enkelte produkter og tjenester. Dette gjelder ikke minst innenfor smittevern.

– Her går det unna. Vi får nå daglig forespørsler som har sitt utspring i økt fokus på smittevern, forteller direktør Nils Stensvold hos bedriften Plexon på Nøtterøy i Vestfold.

Fakta: Her er det ledige jobber Helse: Flere tusen i helsevesenet er i karantene. Det er stort behov for autoriserte helsefagarbeidere, sykepleiere, leger, men også ufaglærte pleieassistenter. Varehandel: Matvarebutikker har hatt travle dager. Mange butikker trenger flere ansatte, både til å sitte i kassen og å fylle på med varer. Logistikk: Netthandel øker. Disse trenger pakkere på lageret og sjåfører til å få ut varene. Matvaregrossister har det samme behovet. Renhold: Aldri har renhold vært viktigere. Krav om hyppigere vask krever flere hender. Sesongarbeidere I: Både landbruket og fiskeindustrien trenger sesongarbeidere fremover. Det er jobber som vanligvis dekkes opp av utenlandsk arbeidskraft. Nå kan de stå fast i hjemlandet. Sesongarbeidere II: Det er vår og snart tid for å legge om til sommerdekk. En rekke bilverksteder rundt omkring i landet er på utkikk etter midlertidig arbeidskraft til dekkomlegging.

Bedriften har 13 ansatte og lager ulike produkter i pleksiglass. Det innbefatter blant annet skillevegger som kan brukes på steder som butikker, kiosker, banker, bensinstasjoner og møterom.

– Vi har engasjert oss mye i smittevernprodukter den siste tiden. Dagligvarebransjen var tidlig ute med ønsker om løsninger for dem som sitter i kassen.

– Er det blaff eller en varig trend?

– Jeg tror mange vil ha mer fokus på dette, også når denne krisen er over.

Privat

Tre ganger så mange oppdrag som normalt

Ved første tanke er kanskje ikke pleksiglass den opplagte vinneren i dagens marked.

Det er imidlertid de som driver med smittevask.

– Vi har hatt en veldig sterk økning på slike oppdrag, både fra helseinstitusjoner, eiendomsbransjen og rederier. Oppdragsmengden har vært tre-fire ganger større enn normalt, forteller administrerende direktør Vegar Kristoffersen i Recover Nordic, som er spesialister på desinfiserende smittevask.

Recover

I forbindelse med koronautbruddet har de gjennomført smittevask i lokaler der smittede har oppholdt seg. De har også hatt en økende etterspørsel etter forebyggende smittevask, for å trygge ansatte og kunder.

– Vi har også fått forespørsler fra store selskaper med vaktordninger som ønsker smittevask mellom skiftene. Andre har bestilt smittevask av hele kontorbygg før de ansatte returnerer fra hjemmekontorene sine.

Arbeidsledigheten: Nesten 11 prosent

Siden torsdag 12. mars, dagen da mange av de mest omfattende tiltakene ble innført for å begrense smittespredningen, har Nav fått inn ca. 250.000 søknader om dagpenger. Rundt 90 prosent av disse er fra personer som er blitt permitterte.

Over 300.000 er nå helt arbeidsledige. Det utgjør 10,9 prosent av arbeidsstyrken her i landet.

Samtidig finnes det ca. 30.000 utlyste stillinger på Navs jobbportal arbeidsplassen.no. Men ifølge Nav varierer muligheten for å få ledige, midlertidige jobber.

– Hvis permitterte har den kompetansen som etterspørres, vil det innenfor samfunnskritiske yrker og funksjoner være stor sannsynlighet for å få midlertidige jobber. Dette er for eksempel innenfor sektorene helse, dagligvare, landbruk og transport, opplyser arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i Nav i en e-post til Aftenposten.

Espen A. Istad/Nav

Flest antall utlyste stillinger er innen helse. Nav-direktøren forventer også at det vil komme en rekke ledige jobber i landbruket som følge av manglende arbeidskraft fra Europa.

– Vi har pr. nå ikke oversikt over hva dette representerer av antall stillinger, men ut fra dialog med næringen og kunnskap fra media er det snakk om et større volum.