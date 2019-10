Her er «dronetaxien» for første gang i luften over et bysentrum

Det førerløse kjøretøyet har 18 propeller og er utviklet av det tyske selskapet Volocopter. Under testflyingen hadde det av sikkerhetsmessige grunner en pilot om bord.

Svevetaxien ligner på et lite helikopter, mens teknologien ligger nærmere den man finner på droner.

Tett regnvær tirsdag morgen førte til at testen nesten måtte utsettes, men i siste liten klarnet det og den batteridrevne drosjen med plass til to passasjerer kunne ta av og fly forbi skyskraperne. Testen varte i 2 minutter og 30 sekunder og fant sted ved Marina Bay-området.

Volocopter har allerede gjennomført tester i Dubai, Helsingfors, Tyskland og Las Vegas, men testen i Singapore er den første i sentrum av en by.

Det er planlagt at Singapore blir blant de første som får et svevende taxitilbud, og selskapet håper det kan skje innen to til fire år. Hvis alt går bra, er planen å introdusere det i andre asiatiske byer, der trafikkork er blitt en mare for befolkningen.

– Vi sikter på å få det til Jakarta, Manila og Bangkok fordi de har stort behov for det, og til India og Kina også, sier Volocopters toppsjef Florian Reuter.

Den kinesiske bilprodusenten Geely er blant eierne i Volocopter. Men det blir neppe alene på markedet. Både Uber og Kitty Hawk, begge med base i USA, har lignende utviklingsprosjekter på gang. Kitty Hawk støttes blant annet av Larry Page, en av Googles grunnleggere.

Flere aktører holder på

Flere aktører er i gang med å utvikle dronelignende farkoster med plass til én, to eller noen få passasjerer.

– De som vokser opp nå, vil ha et helt annet forhold til lufttransport enn vår generasjon. De kommer ikke til å ha skepsisen vi har til førerløse fly, og de vil ikke godta å bruke to-tre timer på tre-fire mil for å krysse São Paulo, sa Embraers sjef for passasjerfly, John Slattery, til Aftenposten i fjor.

Den brasilianske flyprodusenten inngikk i 2015 et partnerskap med transporttjenesten Uber.

Embraers plan er å ha en prototyp på en flyvende drosje klar innen 2022. To år senere skal første ordinære tur kunne gjennomføres, mener selskapet.

Helikopter er for dyrt og bråkete

Som eksempel bruker Uber en strekning på omtrent 90 km, mellom San Francisco og San José i California. Med bil i rushtrafikk tar turen halvannen time, og en privat Uber-sjåfør vil ta 111 dollar.

Med en flydrosje vil turen ta et kvarter og koste 129 dollar i starten. Etter hvert vil prisen gradvis komme ned i under en tredjedel av dette.

Helikoptre regnes for å være for bråkete og kostbare i drift til å kunne fylle denne rollen i byene.

Uber varsler at de allerede til Verdensutstillingen i Dubai 2020 ønsker å teste flyvende biler i en eller annen form. På samme utstilling finnes det planer om å teste hyperloop, som er en slags lynrask rørpost for mennesketransport.

Mens hyperloop primært vil kunne revolusjonere transport over lengre avstander, vil flydrosjen primært frakte folk innad i byene.