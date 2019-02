– Det er riktig at de høye strømprisene har økt våre inntekter. Utsiktene i markedet fremover sier at vi er på en pristopp. Prisene på to til tre års sikt skal betydelig ned, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen til Aftenposten.

Den norske kraftgiganten Statkraft la torsdag morgen frem et driftsresultatet for fjerde kvartal 2018 på 4,9 milliarder kroner, en økning på 1,5 milliarder fra samme periode i 2017.

Les også: Høye strømpriser spiste opp resultatet av lønnsoppgjøret

Statkraftsjefen mener en fortsatt vil se store svingninger i kraftprisen, men det vil svinge rundt et lavere nivå.

Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Fakta: Statkraft Statseid energiselskap dannet i 1992 med hovedsetet i Oslo.

energiselskap dannet i 1992 med hovedsetet i Oslo. Norges største og Nordens tredje største kraftprodusent. Selskapet er størst i Europa på fornybar energi.

og Nordens tredje største kraftprodusent. Selskapet er størst i Europa på fornybar energi. Produserte 56 i TWh i 2014, noe som utgjorde 34 prosent av samlet kraftproduksjon i Norge. Kilde: Store Norske

– Men er det noe dere som kraftprodusenter kan gjøre for å hindre disse svingningene?

– Dette er i betydelig grad påvirket av værforhold som regn og vind, men også prisen på CO2 i Europa. Disse faktorene svinger mye. Det vil gjøre at strømprisen også i fremtiden høyst sannsynlig vil svinge mye, sier han.

Derfor øker CO₂-avgiften din strømpris

– Kan du på en enkel måte forklare hvorfor er det slik at prisen for å slippe ut CO₂ i Europa fører til høyere strømpriser i Norge?

– Det skyldes at alle som produserer strøm basert på kull og gass i Europa, betaler mer i avgift for CO₂ utslippene, og det fører til at produksjonskostnadene øker. Det løfter strømprisen i Europa, og vi henger sammen med Europa. Slik blir det store prisbildet på kontinentet helt avgjørende for prisen i Norden, forklarer konsernsjefen.

Men han legger til at vi denne vinteren har en tilleggseffekt som rammer norske forbrukere:

– Vi har mindre vann og snø enn normalt. Det gjør at prisene i Norden har steget ytterligere.

Kan vurdere fastpris

Konsernsjefen sier at forbrukerne har et valg.

– Det går an å tegne fastpris avtaler for strøm og på den måten forsikre seg mot pristopper, men da må en betale mer enn kortsiktig (spot) pris når denne blir veldig lav, er konsernsjefens råd.

Skyhøye priser

Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen på strøm i fjerde kvartal 2018 var 47,7 euro per megawattime, en økning på hele 56 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Les også: Strømprisen på vei ned

Statkraft opplyser at selskapets forbedringsprogram vil bidra med årlige kostnadsreduksjoner på 800 millioner kroner. I fjor oppnådde selskapet kostnadsreduksjoner på rundt 625 millioner kroner, og de resterende besparelsene vil oppnås i løpet av inneværende år. Dette sammen med høye strømpriser ga selskapet gode resultater.