Kiwi gir familien Johannson sterk vekst

Flaggskipet Kiwi er Norgesgruppens store stolthet. De siste årene har de ligget i hard priskamp med Rema, og de tar stadig markedsandeler fra den noe skadeskutte konkurrenten. Kiwi ligger nå bare 2,6 prosentpoeng fra erkerivalen og med den veksttakten «de grønne» har nå, ligger de an til å gå forbi «de blå» om et drøyt år, hvis ingenting endrer seg.

Nå trekker Norgesgruppen, som kontrolleres av milliardæren Johan Johannson (51), frem Kiwi som den største årsaken til den voldsomme omsetningsøkningen i fjor.

Norgesgruppen omsatte i fjor for 85,6 milliarder kroner mot 80,2 milliarder i 2016. Det er en økning på 6,8 prosent, ifølge rapporten som ble lagt frem torsdag morgen.

«Det gir oss større konkurransekraft og mulighet til å holde matvareprisene nede», skriver Norgesgruppen i sin resultatrapport.

Resten av markedet økte med 1,1 prosent, ifølge tall fra analyseselskapet Nielsen.

Driftsresultatet endte på 3,1 milliarder kroner, ned fra 3,3 milliarder året før. Det ga dem en driftsmargin på 3,6 prosent, mot 4,1 prosent i 2016.

– Nedgangen på 400 millioner skyldes restrukturereringer i butikkene i Danmark, og den store brannen på Asko-lageret i Vestby, sier konsernsjef Runar Hollevik under presentasjonen.

Likevel betyr det at Norgesgruppen ligger i toppskiktet blant norske bedrifter dersom vi ser på avkastning på anvendt kapital, som i år er på 13,1 prosent.

Det er lavpriskjeden Kiwi Norgesgruppen først trekker frem i sin resultatrapport. Der skriver de at Kiwi opplever høy kundevekst og hver kunde kjøper enda flere varer. Kjeden vokser i hele landet, og markedsandelen er nå på 20,8 prosent, opp 0,9 prosentpoeng.

I tillegg eier Norgesgruppen, som er et av Norges største selskaper, blant annet Deli deLuca, Joh. Johannson Kaffe (Ali kaffe og Evergood), Solberg og Hansen og Kaffebrenneriet.

De eier også Asko, distribusjonsselskapet som forsyner butikker, restauranter, sykehus, eldrehjem, militæret, barnehager og kafeer med mat.

I dag har Norgesgruppen 43,1 prosent markedsandel i dagligvaremarkedet. Dagligvarekjeden Bunnpris kjøper også sine varer gjennom Norgesgruppens Asko, noe som gir Norgesgruppen en reell markedsandel i dette markedet på 46,9 prosent.

Utbytte til Norges rikeste

Norgesgruppen kontrolleres av Johan Johannson (51). Familien Johannsons eierselskap kan vente seg en utbetaling på 476 millioner kroner.

Familien Johannson eier 74,4 prosent av Norgesgruppen gjennom selskapet Joh Johannson Handel AS, Norgesgruppens årsregnskap for 2016.

I 2017 er det foreslått et utbytte på 16 kroner pr. aksje, totalt 640 millioner kroner. Eierselskapet Joh Johannson Handel AS får i løpet av året utbetalt 476 millioner kroner. Dette er det samme som i fjor.

Informasjon om hvor mye familiemedlemmene personlig tar ut i utbytte, presenteres ikke sammen med årsregnskapet til Norgesgruppen. I fjor presiserte Johan Johannson at hverken han personlig, eller hans familie, har mottatt utbytte fra konsernet på cirka 12 år.

Imot utredningen

I dag leverer også Norgesgruppen inn sitt høringssvar i forbindelse med rapporten om etableringshindringer i dagligvarebransjen. I denne rapporten pekes det på at det er vanskelig å etablere seg for nye aktører i dagligvarebransjen. En av grunnene er innkjøpsbetingelsene, der de største aktørene får de laveste prisene. En annen grunn er tilgang på lokaler.

Dette ønsker Høyres leder av digitaliseringsutvalget Peter Frølich å gjøre noe med. Han fremmer derfor et forslag til Høyres landsstyre om å utrede hvordan et forbud mot prisdiskriminering for dominerende aktører vil påvirke matprisene hos forbruker.

Hans teori er at prisene vil bli lavere, og dette vil igjen åpne for nye dagligvareaktører blant annet på nett.

Norgesgruppen er imot forslaget om å utrede problemstillingen og har i den forbindelse fått kritikk fra Høyres Frølich for å desinformere stortingspolitikerne ved å formidle en rapport han mener svarer på andre spørsmål enn det som nå er foreslått.