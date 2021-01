Posten Norge ba ansatte gi tilbake julebonusen. Nå gjør de helomvending.

20 ansatte ble bedt om å betale tilbake julebonusen. Selskapet beklager og sier hendelsen burde blitt håndtert på en annen måte.

Å få beskjed om tilbakebetaling var en smell for de ansatte, sier verneombud Corinna auf der Heide. Foto: Dan P. Neegaard

Gina Grieg Riisnæs

Nå nettopp

– Det ble gjort en menneskelig feil fra vår side. Vi beklager det og rydder opp, forteller pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten Norge.

Han forteller at de 20 ansatte som fikk utbetalt julebonus ved en feil, får beholde pengene likevel. Selskapet beklager frustrasjonen hendelsen har skapt hos de rammede.

Dette er saken

I desember ble det kjent at ansatte i Posten Norge, som har merkevarene Posten og Bring, ville få en ekstraordinær bonus. Bakgrunnen var den store ekstrainnsatsen de måtte ta på seg under pandemien. Da folk sluttet å gå i butikker, førte det til en eksplosiv vekst av pakker hos Posten.

Posten har fått stor pågang under pandemien. Her på pakkesentralen i november. Foto: Jil Yngland / NTB

Bonusen var på 5000 kroner. Etter at den tikket inn på de ansattes konto, innså selskapet at det ble gjort en feil. Det var ikke meningen at de 24 ansatte hos Bring Frigo Warehouse skulle få pengene.

Da dette ble oppdaget, sendte selskapet krav om tilbakebetaling.

Den norske stat eier aksjeselskapet Posten Norge. Selskapet startet Bring i 2008. Deres oppgave er rettet mot bedriftsmarkedet i hele Norden. Bring Frigo Warehouse er eid av en svensk del av Bring-systemet, Bring Frigo AB.

De ansatte i Sverige fikk ikke julebonus. Derfor skulle ikke ansatte på de svenskeide kjølelagrene i Norge få det heller, forklarte daglig leder Ingvard Risholm.

– Skulle vært tydeligere

Nå har altså Posten Norge snudd.

– Angrer dere på at dere ga ut bonusen når det oppsto så mye krøll i etterkant?

– Vi ser at vi skulle vært tydeligere i kommunikasjonen. Dette gikk veldig fort, og så skjedde det en menneskelig glipp. Vi erkjenner at dette skulle vi håndtert på en annen måte, sier Pettersen.

Feirer med kringle og ballonger

Corinna auf der Heide er verneombud på lageret. Lettelsen er nå stor blant de ansatte, forteller hun:

– Jeg har funnet frem ballonger og serpentiner til jobben i morgen og skal ut og kjøpe kringle. Dette skal feires. Dette er knallbra. På vegne av de ansatte setter jeg stor pris på at de har snudd.

Corinna auf der Heide, verneombud for de ansatte på Bring Frigo Warehouse. Foto: Dan P. Neegaard

For mange av dem har hendelsen vært en påkjenning, forklarer Heide.

– De ansatte syntes selvfølgelig det var kjipt. For flere betyr det mye med 5000 kroner minus skatt til jul. De gledet seg til det. Å få beskjed om tilbakebetaling var en smell.