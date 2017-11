Denne helgen forhandler Statistisk sentralbyrås (SSB) direktør Christine Meyer om sin sluttavtale. Det bekrefter ukens mest omtalte norske kvinne overfor Aftenposten.

Det er umulig for Meyer å fortsette i jobben etter at finansminister Siv Jensen fredag sa at hun ikke har tillit til SSB-sjefen. Forhandlingene handler om mer enn penger.