Hovedindeksen falt til under 800 poeng

Nedgang hos alle de store børslokomotivene og en fallende oljepris var med på å senke hovedindeksen til under 800 poeng for første gang siden 2. mars, ifølge E24.

Statoil var som vanlig mest omsatt foran Norsk Hydro og DNB. Statoil gikk ned med 1,5 prosent, men det største fallet kom hos Norsk Hydro, hvis aksje falt med 2,3 prosent. Telenor falt med 1,4 og DNB med 1,3 prosent.

Blant de øvrige selskapene med god handel i aksjen falt Rec Silicon med 3,7 prosent og Petroleum Geo-Services med 3,5 prosent. DNO steg med 2,7 prosent.

Som følge av president Donald Trumps nye tollavgifter er det europeiske markedet svært nervøst for tiden mens man venter på en mulig handelskrig. De tre mest toneangivende aksjeindeksene i Europa falt dermed alle sammen.

FTSE 100 i London falt med 1,6 prosent, DAX 30 i Frankfurt med 1,5 prosent og CAC 40 i Paris hadde et fall på 1,2 prosent.

Et fat nordsjøolje ble mandag ettermiddag omsatt for 65,89 dollar, ned med nesten 0,5 prosent, mens et fat amerikansk lettolje falt med omtrent det samme til 61,87 dollar.