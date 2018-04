Det meste blir som før med Oljefondet. Tirsdag legger finansminister Siv Jensen frem den årlige meldingen om fondets virksomhet.

To saker kunne ført til endringer i fondets investeringsstrategi: Åpning for aksjer utenfor børsene (unoterte aksjer) og åpning for å investere oljepenger i unotert infrastruktur.

Det ble nei på begge spørsmålene.

Skal ikke gå utenfor børsene

«Etter en samlet vurdering legger Finansdepartementet ikke opp til å åpne for investeringer i unoterte aksjer i SPU på generelt grunnlag», konkluderer Jensen i meldingen.

SPU står for Statens pensjonsfond Utlandet, populært kalt Oljefondet.

Ikke inn i infrastruktur

Spørsmål nummer to er å åpne for investeringer i såkalt unotert infrastruktur. Også her blir det nei.

Departementet omtaler dette slik: «Dette omfatter ulike typer infrastruktur som er tilgjengelige for investorer i det unoterte markedet, fra flyplasser og bomveier til solenergianlegg og sykehus. Vurderingen har vært ikke å åpne for investeringer i unotert infrastruktur nå.»

I sine merknader til meldingen om fondet våren 2017 skrev Stortingets finanskomité at den ville komme tilbake til dette «i nær fremtid», blant annet forbindelse med behandlingen av Gjedrem-utvalgets forlag til ny lov om Norges Bank.

Så her kan det bli nye runder.

Men Jensen gir en liten åpning for at fornybar energi kan komme inn på investeringsmenyen i den allerede eksisterende samlingen spesifikke miljøinvesteringer i fondet:

«Finansdepartementet legger opp til (...) å vurdere om investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi kan gjennomføres innenfor rammen av de særskilte miljørelaterte mandatene, med krav til åpenhet, avkastning og risiko som for øvrige investeringer i SPU», står det meldingen.