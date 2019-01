2018 ga et nytt bunnivå for billettprisen for turer til New York, Dubai, Los Angeles og Sydney, ifølge Norsk flyprisindeks, som utarbeides av reisesøkemotoren Travelmarket.

Selskapet gjennomfører månedlige prissjekker til utvalgte reisemål fra de tre største flyplassene i Norge.

– Vi så at prisene gikk opp i 2017 etter innføringen av flypassasjeravgiften i 2016. Men deretter har de altså falt igjen i 2018, til et rekordlavt nivå, uttaler Travelmarket-direktør Ole Stouby i en pressemelding.

New York til 1698 kr, tur retur

Fra 1. april har Regjeringen gått inn for å legge om flypassasjeravgiften slik at den vil reduseres fra dagens ene sats på 84 kroner til 75 kroner for reiser innenfor Europa, mens den øker til 200 kroner for reiser ut av Europa.

Dette vil imidlertid ikke føre til dyrere flyreiser eller færre passasjerer, spår Stouby.

– Jeg tror ikke at folk vil fly mindre, uansett om flypassasjeravgiften fra april settes ytterligere opp til kr 200 på interkontinentale destinasjoner. Tvert imot, jeg tror at flyprisene til interkontinentale destinasjoner vil bli enda lavere i 2019, mener han.

JILL GRALOW / X05030

Stouby har allerede begynt å sjekke reiser i 2019, og funnet flypriser fra Oslo til USA på det laveste nivået noensinne. Flybilletter fra Oslo til New York og hjem igjen i uke 6 lå på 1698 kr, mens en Los Angeles-tur kostet nede i 2295 kr.

Fakta: Slik gjøres prissjekken Hver måned sjekker Norsk Flyprisindeks priser fire uker frem i tid, hvor det søkes fra de tre største, norske flyplassene til 20 utvalgte destinasjoner. Gjennomsnittsprisene for de 12 årlige prissjekkene samles på slutten av året og danner grunnlaget for denne undersøkelsen. Alle prisene i prissjekken er inkl. skatter og avgifter. I denne undersøkelsen er det fokusert på de ti interkontinentale destinasjonene i indeksen. Kilde: Travelmarket

Har falt 20 prosent siden 2010

Oljeprisen har falt mye de tre siste månedene før jul, noe som normalt gir flyselskapene lavere utgifter til drivstoff.

– I kombinasjon med at økonomien hos de store flyselskapene er blitt bedre, vil det bety at de er bedre rustet for skjerpet konkurranse, sier Stouby, som varsler flere flyavganger på både nye og eksisterende ruter.

Reisemål Laveste pris, 2018 New York 2137,- Los Angeles 2409,- Dubai 1609,- Sydney 6466,-

I gjennomsnitt har billettprisene til ti utvalgte destinasjoner på andre kontinenter falt med 18 prosent siden 2010, ifølge undersøkelsen.

Dette fordeles med et prisfall på 20 prosent fra Oslo, 18 prosent fra Bergen og 17 prosent fra Trondheim siden 2010.

Kjempevekst i USA-etterspørselen

Finn.no, som er Norges største nettsted for søk og bestilling av flybilletter, hadde i fjor 20 prosent vekst på flybilletter til USA. New York er mest populært, etterfulgt av Miami, Los Angeles, og Orlando.

– 20 prosent økning til USA er unikt, det har vi aldri sett før. Det skjer til tross for dyr dollar, sier Terje Berge, kommersiell direktør i Finn.no reise til Aftenposten.

– Det ligger en god del eksotiske steder på listen over byer som har økt mye. Manila, Dubai, Ho Chi Minh, Colombo i Sri Lanka, Delhi og ikke minst Maldivene, legger han til.

Damian Dovarganes / AP

Oppkjøp kan dempe prispresset

Berge presiserer at det likevel er snakk om langt lavere antall reisende på turer ut av Europa enn innenfor.

– Unntaket er Bangkok, som faktisk i alle år har vært blant de hotteste reisemålene i våre systemer. Billettprisene til den thailandske hovedstaden har gått jevnt og trutt nedover siste årene i takt med større konkurranse i luften, sier Berge.

– Har du noen spådommer å komme med for billettpriser i 2019, sett i lys av reisetrender, prisutvikling og omlagt flypassasjeravgift?

– Så lenge flymarkedet ikke blir konsolidert til langt færre flyselskaper vil de lave flyprisene fortsette i 2019 til glede for dem som liker å reise, sier Berge.

Aftenposten-ansatte kan eie aksjer i Schibsted Media Group, som bl.a. eier Aftenposten og Finn.no.