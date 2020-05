Tesla-aksjen opp igjen etter Musk-tvitring

Økningen gjør at Tesla mandag kveld hadde en markedsverdi på 141,1 milliarder dollar, skriver Reuters.

Enda viktigere for sjef Elon Musk er at Teslas aksjeverdi nådde et seks måneders gjennomsnitt på 100,2 milliarder dollar ifølge en Refinitiv-analyse sitert av nyhetsbyrået.

Fredag falt Tesla-aksjene hele ti prosent etter at Musk tvitret at aksjeprisen etter hans mening var for høy.

Prisen var da på 690 dollar, ned fra 770 dollar som var høyeste pris fredag før Twitter-meldingen.

Onsdag forrige uke la Tesla frem kvartalsresultat som viste et overskudd på 16 millioner dollar, det tredje kvartalet på rad i pluss for bilprodusenten. Aksjen steg da 9 prosent, men Tesla meldte at selskapet kan måtte nedjustere produksjonsprognosen med over en halv million biler i år, som følge av viruspandemien.