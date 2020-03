Jack Welch er død

Welch var administrerende direktør i General Electric (GE) fra 1981 til 2001. Hans innsats i denne perioden bidro til å utvide og berike GE så mye at han ble en legende i næringslivet.

GE ble det mest verdifulle børsnoterte selskapet i USA. I 1999 utropte magasinet Fortune Welch til århundrets leder.

Welch fikk kallenavnet «Neutron Jack» for sine beinharde kostnadskutt.

USAs president Donald Trump minnes Welch på Twitter.

– Jack var en unik næringslivsleder. Han var min venn og støttespiller. Vi inngikk flotte avtaler sammen, skriver Trump.

10-prosentregelen

Welch var kjent for sin direkte stil og for å snakke «rett fra levra». Men han er også blitt møtt med kritikk for sin lederstil. Bak suksesshistorien med å styrke GEs stilling ligger det også tusenvis av ansatte som måtte gå som følge av kostnadskutt og salg av ulønnsomme virksomheter.

De 10 prosentene som hadde levert dårligst resultater i året som gikk, måtte finne seg noe annet å gjøre.

«De som underpresterte, måtte som regel gå», skrev han i en av sine bøker.

I et intervju med BBC i 2001 forsvarte han firmaets praksis:

– I barneskolen får du karakterer, på college kommer du enten med på skolelaget eller ikke, eller du får eksamen eller ikke. Folk blir evaluert hele tiden. Hvorfor skal dette stoppe når man blir 22 år? Det er meningsløst.

John Tlumacki / The Boston Globe

– GEs hjerte

Welch startet sin karriere i GE på 1960-tallet og jobbet seg oppover i konsernet.

– Jack var større enn livet, og han var GEs hjerte i et halvt århundre. Han endret vårt selskaps ansikt utad, og han endret på forretningsverdenen, sier GE-sjef Henry Lawrence Culp.

Welch døde av nyresvikt, opplyser hans kone Suzy til The New York Times.