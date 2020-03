Ved lunsjtider var Nikkei-indeksen ned 6,1 prosent til 19.473,07 poeng etter å ha falt hele formiddagen.

Fra starten av handelsdagen falt Nikkei-indeksen 3,41 prosent til 20.041,83 poeng, og nedgangen fortsatte hele formiddagen.

Oljeprisnedgang smurte børsfall

Nedgangen er drevet av frykten for de økonomiske konsekvensene av koronaviruset og ikke minst av det kraftige fallet i prisen på olje.

Oljeprisfallet på om lag 25 prosent kom etter bruddet i forhandlingene mellom Opec-landene og Russland. Prisen på nordsjøolje ligger like under 34 dollar fatet. Ifølge Reuters er fallet det største siden USAs krig med Irak i 1991.

Opec-landene ønsker å redusere produksjonen av olje på grunn av dramatisk lavere etterspørsel som følge av koronaviruset som herjer i verden.

Svekket økonomi

Les også: Myter og fakta om koronoaviruset

Fallet i oljeprisen fører også til et kraftig kroneras. Siden oljenyheten ble kjent søndag kveld, har stupet i kronen mer enn doblet seg, og euroen og dollaren har nå aldri vært dyrere for nordmenn, ifølge E24.

Slik utvikler kronen seg ved halv seks-tiden mandag morgen:

Mot euro er kronen svekket rundt 41 øre eller 3,9 prosent. En euro handles nå for 10,84 kroner. Aldri tidligere har det vært dyrere for nordmenn på ferie i utlandet.

Mot dollaren er kronen svekket rundt 27 øre eller 2,94 prosent. En dollar koster nå 9,51 kroner. Ikke siden oktober 2000 har en dollar kostet mer i norske kroner.

Samtidig har bildet snudd om mot svenske kroner. En svensk krone koster nå 1,01 norske kroner. Det er første gang siden 2016 at det har vært så dyrt å være norsk i nabolandet.

Kronen svekkes kraftig mot pundet, der svekkelsen er på 36 øre eller 2,96 prosent. Et pund koster nå 12,42 kroner.

Nedgangen på Tokyo-børsen kan også spores til Japans svekkede økonomi. Landets økonomi i siste kvartal i 2019 var svakere enn ventet.

Estimatet var på 6,3 prosent nedgang i den årlige veksten, men svekkelsen ble på 7,1 prosent, ifølge myndighetene.

Det var før utbruddet av koronaviruset ble globalt og rammet reiselivet, men etter at en momsøkning dempet kjøpelysten til japanske forbrukere.

Nedgang i resten av Asia

Børsene i andre deler av Asia falt også mandag.

Hang Seng-indeksen i Hongkong falt med 3,9 prosent til 25.134,02 poeng. Shanghai Composite Index sank med 1,6 prosent, og Shenzhen Composite Index tapte seg 1,7 prosent.

I Sydney falt børsen med 6,1 prosent, mens den i Seoul svekket seg med 4,4 prosent.

Australias finansminister Josh Frydenberg sier at regjeringen snarest mulig vil bruke skatter og overføringer til å styrke husholdningenes økonomi. Målet er å motvirke de negative konsekvensene av koronoaviruset, skriver The Guardian.

Moody’s Investors Service, et av verdens største selskaper som vurderer kredittverdigheten, skrev fredag i en kunderapport at det reduserer vekstanslaget for verdens 20 største land i andre kvartal.

– Alle økonomiske konsekvenser vil være uklare i en tid fremover, skriver firmaet , ifølge New York Times.