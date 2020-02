P-hus på Sola brant i 20 minutter før brannvesenet kom

Det melder Teknisk Ukeblad mandag.

Mannskaper fra lufthavnens eget brannvesen var imidlertid på plass da mannskapene fra Rogaland Brann og Redning (RBR) ankom, skriver Stavanger Aftenblad.

Fagansvarlig for brannutredning ved RBR, Lasse Grahl-Jacobsen, sier til Teknisk Ukeblad at den første bilen trolig brant i rundt åtte minutter før brannvesenet ble varslet. Manglende røykvarsling er blant årsakene til at det tok så lang tid.

– Totalt tok det omtrent 20 minutter før første brannressurs kom fram til brannstedet, forteller Grahl-Jacobsen.

Da sto allerede åtte-ti biler i brann. Det ble raskt klart at det var umulig å hindre spredning i den sterke vinden på opptil 19 meter per sekund.

Om lag 1.300 biler sto parkert i p-huset da det begynte å brenne, men omfanget av skadene etter storbrannen 7. januar er fortsatt ikke kjent. Mange av bilene er ennå ikke reddet ut.

Parkeringshuset hadde ingen form for sprinkleranlegg, ifølge Stavanger Aftenblad.