Islands turistvekst er knapt til å tro. I fjor hadde landet 1,8 millioner utenlandske turister, nesten fire ganger flere enn for bare seks år siden. For 2017 er det anslått at tallet vil stige til 2.4 millioner!

– Grafen er i øyeblikket nesten vertikal, uttalte professor Edward Huijbens ved reiselivets forskningssenter på Island, til Financial Times tidligere i år.

Turistene har gitt landets økonomi et voldsomt oppsving. Tidligere i år offentliggjorde Statistics Iceland tall som viste at landets BNP hadde en vekst på 7,2 prosent i fjor.

Veksten kan nærmest utelukkende knyttes til turiststrømmen, og reiselivet har nå – for første gang i historien – større betydning for landets økonomi enn Islands fiskeindustri. Sysselsettingen i bransjen har økt med 15 prosent det siste året.

Stein Bjørge

Banker på dører for å få billig overnatting

Men alt er ikke bare fryd og gammen på Island. Det siste året har det hyppig dukket opp historier og rapporter som beskriver den negative effekten av turiststrømmen.

I hovedsak handler det om dette: Mangel på billig overnatting, mangel på toaletter – og turistenes måte å takle dette på. Store deler av Island er vill og uberørt, og har ikke fasiliteter til å kunne ta imot den mengden av turister som nå kommer.

Konsekvensene av dette er ikke islendingene særlig begeistret for, mildt sagt. Nå dukker det opp historier om villcamping og turister som bruker hager som toalett. Islendingene er også provosert av at utenlandske turister går fra dør til dør i jakt på billig overnatting.

– De gjør dette som om det er en helt vanlig måte å reise rundt på, fortalte Guðrún Helga Árnadóttir til avisen Morgunblaðið tidligere i år.

Sover og lager mat i konserthuset

Det engelskspråklige nettstedet Iceland Monitor har den siste tiden satt søkelyset på de negative sidene av Islands turistvekst. I juni formidlet nettstedet et hjertesukk fra direktøren ved Harpa konserthus i Reykjavik.

– Bygningen blir brukt som en slags bussterminal, der turister sover eller lager seg et smørbrød, kunne direktør Svanhildur Konráðsdóttir opplyse.

Nettstedet har også formidlet historier om urinering og liten respekt for naturen. Sultne turister skal også ha drept lam for å grille det.

Men det uttrykkes også bekymring for risikoer som turistene utsetter seg selv for. Nylig døde en mann etter å falt ned fra et fjell nord på øya, og tidligere i sommer omkom en kvinne i en lignende ulykke vest på Island.

Terje Bendiksby, NTB scanpix

Også turistene mener de er for mange

Turistene selv liker heller ikke at det er så mange av dem. En undersøkelse som de islandske turistmyndighetene gjorde i fjor sommer, avdekket at en betydelig andel av turistene synes det er for mange turister ved en rekke av landets attraksjoner.

Én av tre turister synes det er for mange turister i Reykjavik. Halvparten av de spurte nordmennene synes det samme.

Halvparten av turistene ved Gullfoss mener det er for mange turister der. 37 prosent av nordmennene mener det samme.

Både myndigheter og det etablerte reiselivet peker i tillegg på et annet negativt utviklingstrekk. Det har utviklet seg en svart økonomi i tilknytning til reiselivet, med billig arbeidskraft fra hovedsakelig Øst-Europa.

– Vi har hatt kontroller hos selskaper der alle ansatte har forsvunnet idet vi ankommer stedet, fortalte Hjalti Tómasson i det islandske arbeidstilsynet i en artikkel i Nordic Labour Journal i april i år.

Frank Augstein, AP

To kriser og litt drahjelp fra «Game of Thrones»

Men hva i all verden er årsaken til en årlig turistvekst på gjennomsnittlig rundt 30 prosent de siste årene? Det begynte med to kriser.

Finanskrisen i 2008 rammet Island hardt, men devalueringen av den islandske kronen gjorde det billigere for mange utlendinger å feriere der. To år senere kom vulkanutbruddet fra Eyjafjallajökull. Askeskyen fra vulkanen satte Island på kartet.

Islands tiltrekkingskraft er også blitt godt hjulpet frem av TV-serien «Game of Thrones», som er spilt inn flere steder på Island. Alt dette kombinert med flere og billigere flyreiser fra både Europa og USA har bidratt.

– Landskapet ligner ikke på noe annet sted i verden, har en av TV-seriens regissører, Joseph Kosinski, sagt om Island.