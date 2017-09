Boligbyggingen overtar som festbrems i norsk økonomi

To sterke krefter har dratt norsk økonomi i hver sin retning de fire siste årene:

Oljeinvesteringene ligger an til å falle med 30 prosent fra 2013 til i år.

l de samme årene ligger det an til at boliginvesteringene stiger med knapt 20 prosent.

De kommende årene blir rollene snudd. Boliginvesteringene vil falle og bremse økonomien, mens oljeinvesteringene vil stige igjen.

Dette spår Norges Bank i sine nye prognoser for norsk økonomi.

– Vi ser en utflating i boliginvesteringene. Det er ikke noe kraftig fall, men vi får ikke samme impulsen inn i økonomien gjennom sterk vekst i boliginvesteringene som det vi har hatt de siste par årene, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til Aftenposten.

– Er det bra for norsk økonomi at veksten i boliginvesteringene nå avtar ned mot null?

– Ja, jeg tror jeg vil si det. Det er vår vurdering, slik vi ser bildet nå. Vi beskriver det som kanskje kan beskrives som en myk landing i boligmarkedet, både på prissiden og når det gjelder byggingen.

Fakta: Norsk økonomi til 2020 Høyere vekst: Den årlige veksten i Fastlands-Norge dobler seg fra 1 prosent i fjor til 2 prosent eller litt mer. Lavere ledighet: Den faller fra 4,7 prosent i fjor til 3,5 prosent i 2020, målt ved SSBs metode. Den prøver også å fange opp ledige som ikke melder seg hos Nav Lavere ledighet: Den registeret ledigheten vil falle fra 3 prosent i fjor til 2,4 prosent. Stigende lønnsvekst: Lønnsveksten stiger fra bare 1,7 prosent i fjor til 3,7 prosent i 2020. Flere jobber: Jobbveksten stiger fra rundt 5000 i fjor til rundt 25.000 hvert år til 2020. Kilde: Norges Bank, Pengepolitisk rapport 3/17.

Ikke oljefall på nytt

I sine nye prognoser spår Norges Bank at den årlige veksten i boliginvesteringene på solide 9–10 prosent i år og i fjor snur til svakt fallende investeringer de neste to årene.

Trøsten for bygningsarbeiderne er at det kommende fallet på langt nær blir så stort som fallet i oljeinvesteringene fra 2013. En annen trøst kan være at det samlet sett kommer til å gå stadig bedre i norsk økonomi mot 2020.

Ett bilde på dette er at Norges Bank spår at reallønnsveksten firedobler seg fra beskjedne 0,5 prosent i år til pene 2 prosent i 2020.

Olsens drøm

«Myk landing» er noe all økonomer drømmer om. Det betyr at størrelser med svært høye vekstrater faller gradvis og pent ned på vekstrater som er forenlig med stø kurs inn i fremtiden.

Skrekken er det direktør Torbjørn Hægeland i Norges Bank kaller «brå omslag». Det betyr at de høye vekstratene holder seg så lenge at den uunngåelige nedturen blir bratt og brutal.

Da svinger økonomien til det motsatte ytterpunktet med lav vekst og raskt stigende ledighet. Finanskrisen i 2008–2009 var et «brått omslag» av historisk dimensjoner. Opprinnelsen var amerikansk boliggjeld som ikke var til å bære.

Rentesetting, statens budsjettpolitikk og samordningen av lønnsoppgjørene sikter alt mot å unngå «brå omslag» i begge retninger.

Fortsatt farer fra bolig

Gjeldsvekst og prisvekst på boliger har de siste årene vært soleklare kandidater til å skape «brå omslag» i norsk økonomi.

Olsen utelukker ikke at det fremdeles kan bli utfallet.

– Det er usikkerhet i ethvert anslag. Dersom det skulle gå vesentlig annerledes i boligmarkedet, er det så store tall at det vil være en del av et nytt bilde vi legger til grunn i rentesettingen, sier han.

Men «myk landing» er mest sannsynlig. At boligmarkedet kjøler seg ned nå, og ikke om et par år, øker sjansen for «myk landing», er budskapet fra Olsen. Desto flere år med skyhøy vekst, jo større sjanse for «brå omslag».

Fall i boligprisene neste år

Norges Bank spår at boligprisveksten holder seg høy også i år, men at det neste år blir et lite fall. Men så blir det en årlig vekst på 3–4 prosent de to påfølgende årene til 2020.

Olsen ramser opp en rekke årsaker til at boligprisene nå roer seg:

Prisnivået er blitt så høyt at «nivået begynner å bite for de aller fleste av oss.» Etterspørselen avtar.

Boligbyggingen har skutt fart og øker tilbudet betydelig.

Befolkningsveksten avtar på grunn av lavere innvandring.

Finansdepartementets forskrift for boliglån har gjort det vanskeligere å få lån, slik at etterspørselen blir dempet.

Uendret rente til 2019

Norges Bank holdt torsdag styringsrenten uendret på 0,5 prosent for niende gangen på rad. Olsen varsler at den første renteøkningen kommer «godt inn i 2019».

Deretter stiger styringsrenten sakte fra 0,5 prosent nå til omtrent 1,5 prosent ved utgangen av 2020.