Slik er SAS, i det stille, blitt mer og mer som Norwegian

Gebyr for å sende koffert, forduftede fordeler for gullkundene, ansatte i Irland, baser i Spania og London. – Jeg er skuffet over de valgene SAS har tatt, sier sølvkortholder Daniel Pettersen (19).

Mens Norwegian de senere år har holdt fast på konseptet hvor kundene må betale ekstra for bagasje, setevalg og andre tjenester, har SAS gått fra å distansere seg mest mulig fra konkurrenten til å bli mer og mer lik. Under tittelen «Hva skjuler seg bak prisen?» advarte SAS i 2010 en massiv reklamekampanje mot lokkepriser på flyreiser, med soleklar adresse til konkurrenten Norwegian. «Reiser du med SAS derimot koster det ikke noe ekstra å ha med bagasje, velge sete eller betale med kredittkort.»