Varsler investeringer på ytterligere 10 milliarder kroner - 2000 ledige oljejobber i Rogaland

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for neste år blir oppgitt til 165 milliarder kroner – 6,2 prosent mer enn forrige gang oljeselskapene rapporterte om ventede investeringer, ifølge den siste av selskapenes kvartalsvise rapportering til Statistisk sentralbyrå ( SSB ). Det er dermed andre året på rad med økning i investeringene, etter et betydelig fall fra toppnivået 237 milliarder kroner i 2014 – året da oljefallet startet.

Samtidig opprettholdes anslaget for 2018 fra forrige måling på 156 milliarder kroner, hvilket er rundt milliarden mer enn i bunnåret 2017. Anslaget er omtrent likt 2018-anslaget gitt i forrige kvartal. Det er også bare små endringer for de ulike investeringsområdene. Noe høyere tall innenfor leting veier opp for noe lavere 2018-estimater innenfor nedstengning og fjerning.

En indikasjon på at pilene peker oppover finnes også i arbeidsmarkedet i oljefylket Rogaland. Av 5.000 ledige jobber i fylket kan så mange som 40 prosent av dem knyttes til oljesektoren. Ifølge Stavanger Aftenblad må Nav rekruttere folk i utlandet.

Etter oljeprisfallet i 2014 forsvant mellom 40.000 og 50.000 personer fra oljesektoren. Rogaland gikk fra å ha lavest arbeidsledighet i landet, mellom 1 og 2 prosent, til å været et av fylkene med høyest ledighet på 3,5 prosent brutto, ifølge Aftenbladet. Likevel klarer ikke fylket å fylle de oljejobbene som nå skal være tilgjengelige.

– Tallet på ledige jobber i Rogaland er nå atskillig høyere enn på samme tid i fjor. Enkelte fagfolk er det vanskelig å få tak i, og vi må rekruttere i utlandet, sier fylkesdirektør Truls Nordahl i Nav Rogaland til avisen.

En viktig årsak til mangel på folk er at det går bra i mange bransjer, i nesten hele landet, slik at det blir kamp om fagfolkene.

Av 2.500 ledige stillinger lyst ut i Rogaland i juli, var det flest innen ingeniør/IKT, med 468 utlyste.