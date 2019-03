Nordmenn har nest høyest personlig forbruk i Europa

Mens luxembourgerne hadde et personlig forbruk på 32 prosent over EU-snittet, lå nordmenn 27 prosent over, ifølge den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen for 2017, formidlet av Statistisk sentralbyrå.

Vi bruker mindre enn andre land på restaurant og hotell, og alkohol og tobakk, men 42 prosent mer enn EU-snittet på rekreasjon og kultur.

I undersøkelsen registreres priser for varer og tjenester rettet mot husholdninger. Resultatene brukes til å justere prisnivået i landenes nasjonalregnskap.

Islendingene brukte klart mest penger på mat og alkoholfrie drikkevarer i 2017, med 36 prosent mer enn gjennomsnittet. I Norge var forbruket av mat og drikkevarer 4 prosent under EU-snittet.

Hvor mye varer og tjenester en husholdning forbruker påvirkes av lønn, skattenivå, tilgang og priser på varer og tjenester. I land med høyt BNP per innbygger er ofte innbyggernes forbruk også høyt.