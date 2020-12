Kraftig vekst i Kinas eksport

Kinas eksport i november var hele 21 prosent høyere enn samme måned i fjor. Handelsoverskuddet med USA var rekordhøyt, ifølge offisielle kinesiske tall.

Elektronikk, som fra denne fabrikken som produserer litiumbatterier i Huaibei i Anhui-provinsen, bidro til Kinas eksportvekst i forrige måned. Foto: Chinatopix via AP / NTB

NTB-AFP-AP

7. des. 2020 05:52 Sist oppdatert nå nettopp

Til tross for Donald Trumps handelskrig steg Kinas eksport til USA i november med 46 prosent, ifølge tall fra kinesiske tollmyndigheter. Handelsoverskuddet med USA tilsvarte 75,4 milliarder dollar – noe som er ny rekord.

Kinas totale eksportvekst i forrige måned overgikk prognosene og var den kraftigste på nesten tre år.

Verdien av eksporten tilsvarte 2.360 milliarder kroner. Stor etterspørsel etter medisinsk utstyr og elektronikk bidro til økningen.

I tillegg drar Kinas næringsliv nå fordel av at landet var tidlig ute med å restarte økonomien etter koronakrisen i begynnelsen av året. Allerede i mars erklærte Kinas kommunistparti at smittesituasjonen var under kontroll.

Kinas handelsoverskudd overfor resten av verden var i november på 75,4 milliarder dollar, en oppgang fra 58,4 milliarder dollar i oktober. Dette var det største handelsoverskuddet siden 1990, ifølge Bloomberg News.

En måling som Bloomberg foretok blant analytikere i forkant av publiseringen av mandagens statistikk, viste at ekspertene ventet at Kinas eksport ville vokse med 12 prosent.

De kinesiske tallene viser også at landets import steg 4,5 prosent i forrige måned, noe lavere enn analytikerne hadde forventet.