VG trakk matbørs etter Munkholm- og nellikspiker-kluss

Tirsdag denne uken publiserte VG en test av prisene på julemat hos dagligvarekjedene på sine nettsider, men etter ti minutter ble den avpublisert, skriver Dagens Næringsliv.

VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken sier til avisen at årsaken er at det hadde skjedd en feil som gjorde at de valgte å ikke publisere testen

I versjonen som var publisert hos VG, var Kiwi vinner, men opprinnelig var Rema 1000 vinner med Kiwi på tredjeplass. Det som vippet Rema ned fra toppen, var at nellikposen hos dem var på 10 gram og ikke 15 gram.

Kiwi brukte også bilder fra overvåkingsvideo til å vise at VGs pristester ikke fant Munkholm hos dem, til tross for at de hadde dette inne i butikkene VG besøkte. Med Munkholm-flasken vant Kiwi, mens Rema falt til tredjeplass, selv om det kun skilte åtte kroner mellom Kiwi og Rema for en handlekurv på 1.800 kroner.

Kiwi bekrefter at de sendte overvåkingsbilder og andre bevis på at Munkholm var tilgjengelig i butikkene VG besøkte.

– Hvorfor VG valgte å droppe julematbørsen, må nesten VG selv få svare på. Dette er VGs avgjørelse. For oss er det ganske udramatisk. Vi er billigst, og det vet vi. Det er av hensyn til kundene vi har priskrig, ikke for å vinne VGs matbørser, sier Kiwis kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin.