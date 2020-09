Brennende supertanker lekker olje i Indiahavet

Brannen sprer seg i supertankeren New Diamond, og skipet har begynt å lekke olje, opplyser luftforsvaret på Sri Lanka. Skipet har 2 millioner fat om bord.

Et bilde fra luftforsvaret på Sri Lanka viser den Panama-registrerte supertankeren som står i brann i Indiahavet torsdag. AP / NTB scanpix

Morten Schwencke journalist i Aftenposten

NTB

3. sep. 2020 17:02 Sist oppdatert nå nettopp

Luftforsvarets talsmann Dushan Wijesinghe sier at bilder tatt fra luften viser størrelsen på ulykken. Et av besetningsmedlemmene er savnet, og minst to skal være skadet. De skal begge være filippinere.

– Vi er blitt tvunget til å avbryte forsøkene på å få brannen under kontroll på grunn av dårlig sikt, opplyser han.

Skipet frakter råolje fra Kuwait til India og befant seg rundt 70 kilometer øst for Sri Lanka da brannen brøt ut.

Ifølge AP startet brannen i maskinrommet før den spredte seg.

Artikkelen blir oppdatert: