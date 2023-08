Forsikringsselskaper er bekymret for mer svindel som følge av prisveksten

Sommeren er høysesong for svindel på reiseforsikring. Gjensidige frykter at prisveksten gjør at flere tyr til ulovlige metoder for å redde privatøkonomien.

Å reise på ferie kan ofte bli dyrere enn man tenker. Flere prøver å ro inn litt ekstra ved å svindle på reiseforsikringen. Vis mer

Publisert: 13.08.2023 Oppdatert: 13.08.2023 10:12

Gi meg kortversjonen

Det er fortsatt sommer og fellesferie. Ikke bare er det høysesong for bading, soling og ferie – svindling er også en sommeraktivitet.

Gjensidige frykter at det i år vil være ekstra ille på grunn av prisveksten som samfunnet vårt står i.