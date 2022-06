Flyteknikerne tar initiativ til ny megling

Norsk flytekniker organisasjon (NFO) ønsker å ta initiativ til ny megling i lønnsoppgjøret med NHO Luftfart, få timer etter at 31 flyteknikere gikk ut i streik.

18. juni 2022 21:04 Sist oppdatert i går 23:37

– Vi tar initiativ til å sette oss ned og prate igjen, så får vi se hvordan NHO responderer på det, sier leder i Norsk Flytekniker Organisasjon, Jan Skogseth til Aftenposten.

– Hva er grunn til at dere gjør det?

– Vi har jo en interesse av å komme til en løsning. Vi er ikke oppe i en gunstig situasjon nå med streik og et uavklart oppgjør, sier Skogseth vel vitende om at en streik nå kan ødelegge for tusenvis av passasjerer i sommerferien.

Rundt klokken 22.00 lørdag kveld hadde ikke NHO Luftfart, som forhandler på vegne av SAS, Widerøe og Norwegian, hørt noe fra motparten. Men Skogseth sier at de vil ta kontakt i løpet av lørdag kveld.

– Det blir nok tidligst søndag vi kan møtes igjen, tror Skogseth.

Kan utvides ytterligere mandag

Det var først VG som meldte om at flyteknikerne tar initiativ til å møtes ved forhandlingsbordet igjen.

Det ble brudd i meglingen mellom NHO Luftfart og NFO natt til lørdag, og 31 teknikere er i streik. Mandag kan streiken bli utvidet med ytterligere 75 flyteknikere.

Norwegian måtte kansellere en flyavgang til Murcia i Spania lørdag ettermiddag, men kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Silje Glorvigen, sier at det ikke skyldes streiken.

– Det har vært en teknisk feil på flyet som gjorde at vi måtte kansellere denne flyvningen. Passasjerer som skulle vært om bord, blir ivaretatt. Vi jobber for å finne nye løsninger slik at de kommer frem dit de skal, opplyser Glorvigen lørdag ettermiddag.

– Langt over i lønn

NHO Luftfart og administrerende direktør Thorbjørn Lothe sier at avstanden har vært enorm. Flyteknikerne krevde 60 kroner mer i timen, noe som tilsvarer en lønnsvekst på mellom 17 og 18 prosent.

– Denne bransjen ligger langt over det som er blitt gitt til andre grupper i samfunnet. Gjennomsnittslønnen til denne gruppen ligger på 783 861 kr med tillegg, sier han.

Lothe peker også på at bransjen ikke har betalingsevne for de «ekstreme lønnskravene», da det er en bransje som har vært hardt rammet under koronapandemien.

– De må ligge mer på linje med de andre i samfunnet, sier Lothe.

Svarer på kritikken

– Vi mener at vi har et realistisk lønnskrav på bakgrunn av den personellsituasjonen som er innenfor flyteknikeryrket, sier Skogseth på vegne av rundt 430 medlemmer.

– Vi står i en situasjon der vi er underbemannet i dag, men i løpet av de neste fem årene kan 25 prosent av vår medlemsmasse pensjonere seg. I tillegg klarer vi ikke å rekruttere. Det er et problem helt nede på videregående skole der flyfagskolene som er starten på utdanningen, ikke klarer å fylle opp klassene sine. Det må til noen andre vilkår enn vi har i dag, sier han.

– Frykter du at ferien kan bli ødelagt for mange hvis streiken fortsetter og flyavganger må kanselleres?

– Det kan jo være en realitet hvis vi ikke kommer til enighet.

– Hva vil du si til de som blir rammet?

– Nei, det er beklagelig. NFO har ikke det ansvaret alene, men NHO må også ta sin del av ansvaret.