Vinterens strømkrise: Hvordan vil strømprisene utvikle seg?

Strømprisene har normalisert seg på høye nivåer – og nå står den kalde tiden foran oss. Putins krig, nivået i vannmagasinet, kabler og gassmangel på kontinentet – hva vil strømvinteren bringe? Vårt ekspertpanel svarer leserne fra klokken 19. Send inn dine spørsmål allerede nå.

20. okt. 2022 14:32 Sist oppdatert nå nettopp

Når kan det bli en ende på de høye prisene, hva skal til for at det skjer og ikke minst: hvor høyt kan prisene gå i kuldeperioden som står foran oss?

Aftenposten samler et ekspertpanel for å gi våre lesere svar. Panelsamtalen starter klokken 19.00, og kan ses i videovinduet i denne saken.

Panelet: