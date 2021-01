Estonia-rettssaken: Aktor vil ha dagbøter for brudd på gravfreden

Aktor vil at journalist Henrik Evertsson og en kollega skal få en betinget dom og dagbøter som følge av dykket ned til Estonia-vraket.

Journalisten Henrik Evertsson møter i Göteborgs tingsrätt mandag, tiltalt for brudd på gravfreden etter at han og en kollega sendte dykkerrobot ned til vraket av den estlandske ferja Estonia på bunnen av Østersjøen i forbindelse med en dokumentar. Foto: Bjørn Larsson Rosvall/TT / NTB

NTB

Nå nettopp

De to svenske journalistene er tiltalt for å ha brutt gravfreden som råder ved skipsvraket, da de sendte en dykkerrobot ned for å ta bilder av vraket i forbindelse med dokumentaren «Estonia – funnet som endrer alt».

Under første dag av rettssaken i Göteborgs tingrett mandag sa aktor Helen Gestrin at hun vil at de to tiltalte skal få en betinget dom og dagbøter. Beløpet for Evertsson foreslås å være høyere ettersom han ledet dykket, men summen er ikke kjent.

Fakta Fakta om Estonia-katastrofen Passasjerferja Estonia forliste i Østersjøen natt til 28. september 1994 * Estonia var på vei fra Tallinn i Estland til Stockholm da den kantret midtveis i Østersjøen og sank på mindre enn en time. * 852 mennesker mistet livet, hvorav 501 svensker. 137 mennesker ble reddet. Seks nordmenn var blant de omkomne. * Den internasjonale havarikommisjonen kom fram til at festene og låsene til baugporten var underdimensjonert. Skipet sank da store mengder vann fosset inn på bildekket. * Baugporten ble hevet få uker etter forliset, mens resten av vraket ligger på rundt 80 meters dyp. * Sverige, Finland, Estland, Latvia, Danmark, Russland og Storbritannia fredet i 1995 vraket og området rundt som gravplass, og dykking er forbudt. * Mange overlevende, pårørende og andre har krevd at det raske forløpet av ulykken må utredes grundigere. * I dokumentarfilmen «Estonia – funnet som endrer alt» blir det påvist to ukjente hull i skroget, blant annet en fire meter lang flenge under skipets vannlinje. Filmskaperne trosset forbudet mot dykking for å filme vraket. * Etter at dokumentaren ble vist på TV, har havarikommisjonene i Sverige, Finland og Estland innledet ny gransking. Vis mer

Tysk båt

De tiltalte journalistene erkjenner ikke straffskyld. De hadde støtte av ytrings- og informasjonsfriheten, poengterte forsvarer Johan Eriksson under rettssaken. Filmteamet mener de handlet juridisk på tysk jord ettersom de var på en tysk båt og la ut fra en tysk havn. Tyskland har ingen lov om gravfred ved vrak.

Estonia sank i 1994. 852 mennesker døde. De fleste ligger fremdeles inne skipet , rundt 60 meter under overflaten. Foto: Li Samuelson / SCANPIX SWEDEN

– Når vi er i internasjonalt farvann, der Estonias vrak ligger, så mener vi at det er tysk lov som gjelder om bord på den båten vi befinner oss på, sa Evertsson.

Men aktor Gestrin er av en annen oppfatning.

– Hvem som helst som bryter gravfreden, kan tiltales, sa hun.

Dom om to uker

Evertssons team oppdaget to hull i skipets skrog som ikke var kjent fra før under dykket, noe som førte til at den svenske havarikommisjonen besluttet å gjenåpne granskingen av havariet i september 1994.

Estonia var på vei fra Tallinn til Stockholm da den kantret i grov sjø og sank etter mindre enn en time. 852 mennesker mistet livet, mens bare 137 ble reddet.

Dommen kommer om to uker.