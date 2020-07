Kina anklager EU for innblanding etter restriksjoner mot Hongkong

Kinesiske myndigheter beskylder EU for å blande seg inn i landets interne anliggender gjennom sine eksportrestriksjoner.

Wang Wenbin er talsperson i Kinas utenriksdepartementet. Mark Schiefelbein / AP / NTB scanpix

Tirsdag ble EU-landene enige om en tiltakspakke i protest mot den nye kinesiske sikkerhetsloven for Hongkong. Det var Frankrike og Tyskland som tok opp spørsmålet om sanksjoner.

Pakken omfatter blant annet en eksportbegrensning til Hongkong av utstyr og teknologi som kan brukes til «intern undertrykkelse, avskjæring av intern kommunikasjon eller cyberovervåking.»

Dagen etter svarte Kina med at EUs eksportrestriksjoner bryter ikke-innblandingsprinsippet, som også er kjent som statssuverenitetsprinsippet.

– Kina er sterkt imot dette og har sagt klart fra overfor EU, sier talsperson Wang Wenbin i Kinas utenriksdepartement.

Wang oppfordret EU til å respektere Kinas handlinger og heller fokusere på å opprettholde en sunn utvikling av forholdet mellom Kina og EU.

Det har vært store demonstrasjoner mot den nye den nye kinesiske sikkerhetsloven for Hongkong. Bildet er fra 1. juli da loven trådte i kraft. Vincent Yu / AP / NTB scanpix

Internasjonale reaksjoner

USA har svart på sikkerhetsloven med sanksjoner mot kinesiske tjenestemenn. Landet har allerede opphevet Hongkongs spesielle handelsstatus.

Canada, Australia og Storbritannia har suspendert sine utleveringsavtaler med Hongkong. Kina svarte med å gjøre det samme for Hongkongs avtaler med landene, så vel som avtaler om strafferettssamarbeid.

Tirsdag opplyste New Zealand at landet også trekker seg fra utleveringsavtaler med Hongkong, mens USA har gitt uttrykk for at de vurderer det samme.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas varslet sanksjoner mot Kina forrige uke. Tyskland og Frankrike sto bak tiltakene som EU-landene ble enige om tirsdag. Petros Giannakouris / AP / NTB scanpix

Kontroversiell lov

Beijing insisterer på at loven er nødvendig for å gjenopprette stabiliteten i det økonomiske knutepunktet etter langvarig politisk uro.

Den omstridte sikkerhetsloven trådte i kraft 1. juli og dekker fire kategorier av lovbrudd: Separatisme, undergravende virksomhet, terrorisme og utenlandsk medvirkning til kriminelle handlinger.

Opposisjonen i Hongkong mener at loven vil bidra til å kneble dissidenter og protester mot kinesiske myndigheter.

