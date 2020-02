Aker BP passerte 1 milliard dollar i inntekter

Tallene er bedre enn i 2018, da resultatet før skatt var på 398 millioner dollar i fjerde kvartal.

Selskapet, hvor Kjell Inge Røkke er hovedeier, hadde inntekter på 1,003 milliarder dollar i fjerde kvartal i fjor. Dette skyldes særlig rekordhøy oljeproduksjon. Produksjonsveksten kommer som følge av oppstarten av Johan Sverdrup-feltet, kombinert med sterk produksjon fra øvrige felt.

Netto resultat for fjerde kvartal var 112 millioner dollar.

Selskapet opplyser at de forventer å produsere mellom 205.000 og 225.000 oljeekvivalenter per dag i 2020.

Aker BP planlegger å delta i ti utforskningsbrønner i år og venter å bruke omtrent 500 millioner dollar på utforskningsaktiviteter.

Produksjonskostnadene ventes å gå ned med omtrent 20 prosent sammenlignet med 2019.

Sammen med resultatet presenterte Aker BP et mål om å redusere utslippene ytterligere til under 5 kilo karbondioksid per fat oljeekvivalenter fra og med 2020.