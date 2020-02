Banen holdes stengt hele driftsdønget 25. februar, opplyser Bane Nor mandag kveld.

Flåmsbana ble stengt lørdag ettermiddag på grunn av et ras mellom Blomheller og Berekvam, som rev ned kontaktledningen.

Bane Nor har prioritert å åpne Bergensbanen, der et tog med 115 passasjerer seg fast i et skred som hadde gått ved Upsete stasjon mellom Mjølfjell og Myrdal sent lørdag kveld.