Svakeste kronekurs mot euro på over ti år

Ved klokken 15.50 onsdag kostet én euro 10,09 kroner. Det er det svakeste kronekursen opp mot euro siden finanskrisen i 2008, skriver økonominettstedet E24.

Euroen bikket ti kroner på mandag og i løpet av onsdag har den steget 0,1 prosent.

Pundet har også blitt sterkere opp mot kronen og kostet ved 16-tiden onsdag 10,9 kroner, skriver nettstedet. Dollaren kostet til samme tid 8,958 kroner.

Oljeprisen har falt 2,6 prosent for dagen og var på det laveste på 56,76 dollar fatet klokken 15.50. Det er rundt tre prosent lavere enn tirsdag, ifølge NTB.

Nedgang på børsene

En sentral årsak til at kronen svekkes er handelskrigen mellom USA og Kina. Aksjekursene falt over en prosent etter at børsene åpnet i USA onsdag.

Det er også publisert svake tyske industritall, og sentralbankene i India, Thailand og New Zealand har kuttet renten i løpet av det siste døgnet.