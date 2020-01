Bankene har den største rentemarginen på minst ti år

– Marginen har skutt i taket, sier kredittanalytiker Pål Ringholm i SpareBank 1 Markets til Dagens Næringsliv.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at den gjennomsnittlige innskuddsrenten var på 1,01 prosent i oktober, nesten to prosentpoeng lavere enn boliglånsrenten.

Det er den største avstanden mellom rentene siden SSB begynte å føre sammenlignbar statistikk for dette, for ti år siden.

Analytikerne sier dette skyldes manglende konkurranse mellom bankene på innskuddsrenten.

– Det er ingen konkurranse på innskudd, virker det som. Det gagner bankene, sier bankanalytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier.

Han forklarer at bankene nå tjener mindre på boliglån enn for ett års tid siden, og at de kompenserer for dette ved å gi «lite eller ingenting på sparekonto».

– Vi ser at renten ligger på mellom 1,1 og 1,3 prosent på «gode» sparekontoer. Det er mulig fordi det er svært lite konkurranse, sier han.