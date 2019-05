1. mai er sjette dag med pilotstreik i SAS.

Onsdag innstiller SAS 504 nye avganger. Det vil få konsekvenser for nesten 50.000 passasjerer. Totalt har nærmere 327.000 passasjerer blitt rammet av streiken så langt.

1400 SAS-piloters aksjon for høyere lønn og mer forutsigbare arbeidstider har rammet flere hundre tusen passasjerer siden fredag.

– Jeg er dypt bekymret over at pilotforeningenes streik ikke er løst, men fortsetter å ramme våre kunder. Konsekvensene er alvorlige for alle reisende, for samfunnet og for alle våre medarbeidere som jobber døgnet rundt for å hjelpe kundene, sier SAS-direktør Rickard Gustafson til NTB.

Samlet hadde markedsverdien til selskapet falt med et tresifret millionbeløp til 4,85 milliarder kroner tirsdag morgen, ifølge Ritzau. Hver dag taper selskapet mellom 50 og 100 millioner kroner på streiken, ifølge anslag fra forskjellige meglerhus. Tirsdag ble det også klart at SAS vil permittere rundt 1000 ansatte.

NHO Luftfart mener streiken må ta slutt «i løpet av få dager» på grunn av de enorme kostnadene.

– Selskapet blør og taper enorme beløp, mange tusen passasjerer står på bakken hver dag og næringslivet får et dårligere tilbud, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe til Aftenbladet.