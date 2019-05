SISTE: Partene i SAS-streiken møtes til mekling onsdag

1. mai er sjette dag med pilotstreik i SAS.

Onsdag innstiller SAS 504 nye avganger. Det vil få konsekvenser for nesten 50.000 passasjerer. Totalt har nærmere 330.000 passasjerer blitt rammet av streiken så langt. 3306 avganger har blitt innstilt.

Ingen utsikt til løsning

1400 SAS-piloters aksjon for høyere lønn og mer forutsigbare arbeidstider har rammet flere hundre tusen passasjerer siden fredag.

SAS-ledelsen sier de har forsøkt å få i gang forhandlinger om streiken, men mener at pilotene er for steile i sine krav.

– Vi har tatt kontakt med deres representanter og ønsker å få i gang forhandlingene. Problemet og utfordringene for oss nå er at de stiller ultimative krav for å få i gang diskusjonen. Det sier seg selv at det ikke skaper et godt forhandlingsklima for å få en god diskusjon om en løsning som vil være til gagn for både selskapet og pilotene, sier finansdirektør Torbjørn Wist i SAS til NRK.

Streiken ser dermed ikke ut til å få en løsning med det første.

Taper opp mot 100 millioner kroner daglig

Samlet hadde markedsverdien til SAS falt med et tresifret millionbeløp til 4,85 milliarder kroner tirsdag morgen, ifølge Ritzau. Hver dag taper selskapet mellom 50 og 100 millioner kroner på streiken, ifølge anslag fra forskjellige meglerhus. Tirsdag ble det også klart at SAS vil permittere rundt 1000 ansatte.

NHO Luftfart mener streiken må ta slutt «i løpet av få dager» på grunn av de enorme kostnadene.

– Selskapet blør og taper enorme beløp, mange tusen passasjerer står på bakken hver dag og næringslivet får et dårligere tilbud, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe til Aftenbladet.

Norwegian firedobler prisene

Flyselskapet Norwegian har jekket opp billettprisene med over 400 prosent på flere av flyrutene som nå er rammet av SAS-streiken, skriver NRK.

– Totalt har Norwegian-salget økt med nesten cirka 40 prosent etter streiken startet. Prisene på de konkurranseutsatte strekningene har økt med mellom tre og fire ganger, sier kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise.

Norwegian sier det er naturlig at prisene justeres og at pågangen har vært stor de siste dagene med få ledige seter på en rekke avganger.

– Hvis du bestiller en flybillett samme dag som du skal reise og det er få ledige plasser, vil det være dyrere enn hvis du bestiller seks måneder før. Slik er det hos alle flyselskaper, skriver informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian i en epost til NRK.