Etter 15 dager med streik: Pilotene går ned fem prosent i lønn og kan ikke streike de neste fem årene

Partene sto langt fra hverandre før siste meglingsinnspurt som har ført til streikeslutt. Avtalen som er inngått, skal gjelde til høsten 2027.

Jan Levi Skogvang er leder for SAS Norges pilotforening. Her møter han pressen utanfor Näringslivets hus i Stockholm 16. juli.

13 minutter siden

Natt til tirsdag var det klart at SAS-streiken var over etter 15 dager og lange, tunge forhandlinger.

Tariffavtalen som partene i SAS-konflikten er blitt enige om, vil vare frem til 30. september 2027. Det betyr at pilotene ikke kan reforhandle avtalen eller streike i denne perioden.

Streiken har rammet SAS hardt, i en situasjon der selskapet allerede sliter tungt økonomisk. SAS har søkt om konkursbeskyttelse i USA, og analytikere sier til E24 at SAS fremdeles har mange problemer som må løses.

Går ned i lønn, men pandemioppsagte får jobben tilbake

Et sentralt moment i forhandlingene har derfor vært hvilke økonomiske innrømmelser pilotene kan gi for å hjelpe selskapet med å spare penger.

– Pilotene kommer til å gå ned i lønn med 5 prosent, men kommer til å ha en lønnsutvikling i tråd med inflasjonen og lønnsutviklingen i Skandinavia de kommende årene.

Det sier Martin Lindgren til NRK. Han er leder for de svenske pilotene.

Lindgren sier også at avtalen blant annet går ut på at alle SAS-piloter som er blitt sagt opp under pandemien har krav på å få jobben tilbake.

Det er snakk om totalt 450 piloter.

Tirsdag morgen er SAS-trafikken delvis i gang etter at pilotene har streiket i 15 dager.

Les også 1–2 dager før alle SAS-fly er i luften etter streikeslutt

«En tragedie»

Leder for SAS Norges pilotforening, Jan Levi Skogvang, omtalte avtalen som «en tragedie» til Dagbladet mandag kveld, før avtalen ble offisielt bekreftet av alle parter.

– Dette er en tragedie for pilotene, rent avtalemessig. Men det er godt at vi er ferdige og at vi får flyene opp i luften igjen, sa Skogvang mandag.

Da partene kom ut etter at avtalen var klar, spurte DN hva Skogvang legger i det.

– Vi har bidratt enormt med innsparinger til SAS. Det betyr at avtalen er redusert. Det er nedgang i lønn. Det er å jobbe annerledes og mer intenst, svarte Skogvang.

Roger Klokset, leder i Norske SAS-flyveres forening, sier han ikke nødvendigvis ville brukt ordet tragedie.

– Men jeg forstår at han sier det. Det er elementer i avtalen som er veldig vanskelig for medlemmene våre å akseptere, sier Klokset til DN.

Ifølge DN vil søksmål som tidligere er blitt varslet mot SAS blir frafalt.

Les også Fortsatt er tusenvis strandet i utlandet – reiseselskap sliter med å finne andre løsninger

Ville frata streikeretten for åtte år

For fagforeningene har et sentralt krav vært at pilotene må gjenansettes etter å ha blitt permittert og oppsagt under pandemien. SAS har ifølge E24 holdt fast ved at pilotene må søke på jobber i de nye datterselskapene SAS Connect og SAS Link, som har andre betingelser.

Nå er partene altså enige om at 450 piloter får igjen jobbe i SAS.

Den siste uken har også lengden på tariffavtalen blitt et hett samtaleemne. 7. juli påsto de norske pilotlederne overfor E24 at SAS skal ha fremsatt krav en åtte år lang tariffavtale uten streikerett, men at selskapet helst ville ha ti.

Selskapet fikk sterk kritikk av en samlet fagbevegelse etter at saken ble kjent.

Enigheten er betinget av godkjennelse fra de fire fagforeningene, som nå skal avholde uravstemning blant sine medlemmer.