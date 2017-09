De tiltalte er direktør i Telia, Lars Nyberg, og tidligere visedirektør Tero Kivisaari, ifølge det svenske nyhetsbyrået TT. Den tredje personen er foreløpig ikke kjent.

Riksadvokaten holder pressekonferanse i formiddag,

– Dette er trolig den største korrupsjonsskandalen i svensk historie, sier antikorrupsjonsrevisor Louise Brown til Svenska Dagbladet.

Torsdag kveld innrømmet Nybergs etterfølger, direktør Johan Dennelind, at selskapet har betalt bestikkelser på omtrent 2,6 milliarder norske kroner i Usbekistan, skriver Svenska Dagbladet.

– Vi erkjenner at selskapet har gjennomført korrupte betalinger på 330 millioner amerikanske dollar til ulike representanter for usbekiske myndigheter siden 2007, sa Dennelind.

– Vi tar ansvar for historiske feiltrinn. Og feiltrinn koster.

Må betale milliardbot

Telia har erkjent at de har opptrådt på en uetisk og feilaktig måte i Usbekistan. Torsdag gikk selskapet med på et forlik der de betaler 965 milliarder dollar – 7,5 milliarder i norske kroner – til myndighetene i USA og Nederland, i forbindelse med bestikkelsene i Usbekistan.

Ifølge det amerikanske finanstilsynet SEC har Telia betalt bestikkelsene gjennom et stråselskap, fordekket som betaling for lobby- og konsulenttjenester. SEC mener at Telia har tjent milliardbeløp på korrupsjonen.

«Med dagens oppgjør setter vi punktum for et sørgelig kapittel i Telias historie,» skriver direktøren Johan Dennelind i en pressemelding.

De tidligere Telia-toppene risikerer opptil seks års fengsel, som er maksimumsstraffen for grov korrupsjon i Sverige.

Likhetstrekk med Vimpelcom-skandalen

Det er ikke bare Telia som har havnet i hardt vær etter å ha etablert seg i Usbekistan.

Saken har mange fellestrekk med Vimpelcom-skandalen. Både Telia og Telenor-datteren Vimpelcom ble anklaget for å bruke sine datterselskaper i Usbekistan til å betale betydelige bestikkelser til datteren av landets nylig avdøde diktator, Islam Karimov, i bytte mot særfordeler og rett til å operere i landet.

Vimpelcom, som i dag heter Veon, gikk i 2016 med på et forlik om å betale 6,8 milliarder kroner til amerikanske og nederlandske myndigheter, et forlik ikke ulikt det Telia annonserte torsdag.

Tiltalte Nyberg gikk av sammen med store deler av styret i selskapet året etter at skandalen ble rullet opp av SVTs «Uppdrag granskning» i 2012.

Tidligere visedirektør nekter skyld

Tidligere visedirektør Tero Kivisaari nekter bestemt for at han har medvirket til korrupsjon, sier hans advokat Leif Gustafson til TT. Han hevder svensk lov kun gjelder de som har en formell myndighetsposisjon, og ikke uformelle makthavere.

– Mye taler derfor for at vi kommer til å begjære at tiltalen frafalles, sier Gustafson.

Styreleder i Telia, Marie Ehrling, sier på sin side at hun er glad for at tiltalene endelig er klare.

– Det er positivt at påtalemyndigheten har kommet med en beskjed. Det har alle ventet på, sier Ehrling.

Telias største eier er den svenske staten.