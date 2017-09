Dette ville gitt skyhøye odds for noen måneder siden: Hotellkongen er blitt verftseier.

– Det ville ha gitt skyhøye odds om noen for en tid tilbake satset penger på at jeg skulle involvere meg i skipsbygging, innrømmer Petter A. Stordalen.

Men nå er Nordic Choice-eieren blitt medeier i ett av Norges største verft. Den sjansen kunne han rett og slett ikke si nei til, da muligheten dukket opp for en tid tilbake.

Mandag besøkte Stordalen sin nye investering, Kleven Verft på Sunnmøre. Det hotelleieren mangler av kunnskap om skip og skipsbygging, kompenserer han med entusiasme og ifølge seg selv en god porsjon gjennomslagskraft.

– Jeg vet lite om skipsbygging, men jeg visste heller ikke mye om kjøpesentre og hoteller i sin tid. Men jeg kan det å satse og det å tørre. Uten det, kommer vi ingen vei, påpeker Stordalen.

Arnfinn Mauren

Måtte ha ny kapital: – Men ingen redningsaksjon

Bakteppet for investeringen er nedturen i oljesektoren. Kleven gikk på et stort tap etter at en malaysisk reder ikke klarte å gjøre opp for seg. Verftet tapte også på andre prosjekter, og til slutt var kassen tom.

De ansatte bidro med et lån på 24 millioner kroner, men det var ikke nok. Konsernet måtte ha ny kapital inn. Løsningen ble at et nyopprettet selskapet gikk inn med tilsammen 300 millioner kroner. Med i dette selskapet er Hurtigrutens eierselskap, Stordalens investeringsselskap, et britisk selskap og et tysk verft – samt nye og gamle lokale investorer.

– Men de som tror at jeg har gått inn i Kleven for å berge selskapet, de tar feil. Dette er ingen redningsaksjon. Jeg ville aldri vært med på det. Vi investerer i skipsbygging fordi vi tror på det, understreker Stordalen.

Prosessen ble trolig hjulpet frem av eksisterende forbindelser mellom Hurtigruten og verftet. Kleven er i gang med å bygge to nye skip for rederiet, og det kan bli ytterligere to til. Skipene beskrives som verdens første hybride cruiseskip.

– Vi vil bidra til å styrke den maritime næringen i Norge. Her ser vi bare muligheter i en tid da verdens flåte står foran en betydelig fornyelse; en slags «Tesla-revolusjon» til sjøs, forteller konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Mener verftet har fått en vitamininnsprøytning

Arnfinn Mauren

De to verftene i Kleven-konsernet – og de over 700 ansatte – har i dag kontrakter på bygging av 14 ulike fartøyer.

Ledelsen innrømmer at verftet har vært gjennom en tøff periode.

– Men nå er vi er veldig fornøyde med å få på plass denne løsningen. Vi har fått inn en engasjert person samt sterke regionale krefter, sier avtroppende styreleder Kjersti Kleven, som beskriver Hurtigruten og Stordalens inntreden som en vitamininnsprøytning.

Petter A. Stordalen er på sin side overbevist om at det kommer til å bli en god investering. Overfor verftsarbeiderne, på et allmøte mandag, understreket han også at han ikke er inne i verftsindustrien for å ta ut eventuelle kortsiktige gevinster.

– Jeg har evighetens perspektiv på dette.