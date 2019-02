En skoleklasse springer ned fra tredje etasje på Science Museum i London.

Der oppe har de vært på besøk Wonderlab – The Equinor Experience. I denne Equinor-sponsede delen av museet har de unge elevene fått være med på kjemishow og andre aktiviteter for å få et innblikk i vitenskapens og matematikkens fantastiske verden.

Equinor har sponset Wonderlab siden 2016. Science Museum kaller sin interaktive avdeling til 6 millioner pund for den største og mest ambisiøse noensinne.

Men ikke alle liker at nettopp Equinor sponser vitenskapsmuseet like ved Hyde Park. I sommer sendte den lille organisasjonen Culture Unstained inn en klage på det de kaller oljesponsing – en klage som ble underskrevet av 46 professorer, andre forskere og aktivister.

– Equinor sier at de vil satse på fornybar og klimavennlig energi. Samtidig ser vi at selskapets omfang av investeringer i olje og gass fortsetter, for eksempel langt nord i Barentshavet. Når de viser at de fortsatt vil satse fossil energi i flere tiår, går det på tvers av budskapet om at de tar klimaendringene på alvor, sier Chris Garrard fra Culture Unstained.

Kritisk klimaforsker

Blant underskriverne var klimaforsker Bill McGuire, professor emeritus ved University College London og en bidragsyter til FNs rapporter om klimaendringer.

Han mener det er ingen grunn til å la seg lure av navneendringen fra Statoil til Equinor, eller at selskapet også satser på vindenergi.

-Så lenge Equinor fortsetter å satse på høy-karbon aktiviteter, er det fullestende upassende for en viktig vitenskapelig organisasjon som Science Museum, som også står sentral i offentlig utdanning, å ta disse pengene, sier professor McGuire.

– Huset står i brann

Nettopp dette er et av hovedpoengene til Garrard og organisasjonen Culture Unstained. For ham henger det ikke sammen at Equinor ønsker å være et bredt energiselskap som tar menneskeskapte klimaendringer på alvor, samtidig som selskapet satser på olje og gass.

– Equinor satser også på fornybar energi. Er ikke det bra?

– Jo, de har satset for eksempel på offshore vind i Storbritannia, og det er bra. Men samtidig satser de altså mye mer på olje og gass. Så det blir litt som at huset ditt står i brann, og så får du en bøtte med vann til å prøve å slukke brannen med, samtidig som de spruter på bensin fra andre siden.

– Navneskiftet fra Statoil til Equinor handler bare om tynn PR. Realiteten er at Equinor fortsatt er et oljeselskap, sier Garrard.

Jon Ingemundsen

I kontrakten Equinor underskrev sammen med Science Museum fremgår det at museet ikke kan komme med uttalelser, publisere noe eller på annen måte gjøre noe som kan bli sett på som en diskreditering av selskapet eller være skadelig for omdømmet.

– Åpne for diskusjon

Konsernsjef Eldar Sætre avviser overfor Aftenbladet at Equinor ikke kan forplikte seg inne utvinning av olje og gass, og samtidig satse på fornybar energi. Han mener tvert imot at det ikke er noen god løsning for klima at selskapet slutter med olje og gass.

– Vi er åpne for diskusjon, og stiller opp når som helst og hvor som helst. Det er viktig for oss å delta og lytte, også til yngre mennesker, og når vi har andre syn, forklare hvorfor. Dette gjør jeg selv og oppfordrer alle ansatte til å gjøre, sier Sætre.