Trump gjør narr av global oppvarming

Store deler av USA er rammet av kaldt vær. De lave temperaturene har skapt problemer både i sentrale og østlige strøk. Torsdag reagerte Trump på kulden på Twitter med en vri på global oppvarming.

– I øst kan det muligens bli den KALDESTE nyttårsaften noensinne. Kanskje vi kunne bruke litt av den gode gammeldagse globale oppvarmingen, som vårt land, men ingen andre land, skulle betale MILLIARDER AV DOLLAR for å beskytte oss mot. Kle dere godt!, skrev presidenten.

Han har gjentatte ganger hevdet at klimaendringer ikke eksisterer og påsto en gang at det var skapt av kineserne for å utkonkurrere amerikansk industri.

I juni annonserte Trump at han ville trekke USA ut av den globale klimaavtalen som ble inngått i Paris, en avtale som nesten alle andre land i verden støtter.