Bøndene vil ha inntil én milliard ekstra på grunn av tørken

Værgudene har sans for ironi: Regnet pøste ned da statsminister Erna Solberg (H) og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) onsdag besøkte den tørkerammede gården Nafstad Søndre på Kløfta.

Nå kommer oppgjørets time etter det som har vært en drømmesommer for de fleste andre enn bøndene.

Den eksisterende avlingsskadeordningen vil etter prognosene måtte betale ut 1,1 milliarder kroner til bøndene. Her er det bevilget knapt 50 millioner kroner i en såkalt overslagsbevilgning på statsbudsjettet.

Landbruksminister Dale bekrefter at Regjeringen vil foreslå rundt én milliard ekstra for å dekke behovet.

På Nafstad Søndre trådte statsministeren der gresset skulle vært, slik at alle gikk ut av åkeren med gjørme på skoene. På gården har de rundt 180 storfe med smått og stort. Rundt 65 av dem er melkekuer.

– Vi kommer ikke til å ha nok mat til dyra, sier Linda Rahbek. Hun driver gården sammen med samboer Lars Egil Lauten.

Bøndene vil ha ekstra penger

Men bøndene vil ha mer enn det som automatisk er i vente. Bondelagets leder Lars Petter Bartnes sier det er behov for mellom en halv og én milliard kroner i tillegg til det som kommer fra avlingsskadefondet.

– Dette er et anslag basert på det vi vet nå. I ytterste konsekvens kan det være behov for mer, sier han.

Bartnes sier dette skal «finansiere innkjøp av ekstraordinært dyrt fôr, dyrere frakt og kostnaden som ligger i å bruke arbeidskraft den vanskelige situasjonen».

Til sammenligning var rammen 1,1 milliarder kroner ekstra til bøndene i jordbruksavtalen 2019. Nå vil bøndene i ytterste konsekvens ha like mye i ekstra krisepakke.

Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Solberg vil vite mer

Statsministeren vil ikke diskutere Bondelagets tall og vil ikke love penger nå - utover det som følger av den eksisterende ordningen for avlingsskade.

– Vi vet ikke noe om grunnlaget for tallene. Derfor må vi gå gjennom dette, sier hun.

Solberg vil ha et «faglig grunnlag» for ekstra penger, og hun vil være sikker på at bare de bøndene som trenger det, får ekstra penger.

Dale vil forhandle

Dale sier Regjeringen er villig til å reforhandle jordbruksavtalen for 2018 hvis bøndene ber om det.

Men her kommer spillet mellom bønder og landbruksminister til syne. Bondeleder Bartnes vil nemlig ikke reforhandle 2018-avtalen.

– Vi vil heller forhandle om en tilleggsavtale basert på hovedavtalen mellom staten og bøndenes organisasjoner.

– Hvorfor vil dere ikke forhandle innenfor jordbruksavtalen 2018?

– På grunn av beløpets størrelse og fordi det her dreier seg om en krisepakke. 0,5–1 milliarder er så mye penger at vi ikke vil forhandle det innenfor den eksisterende avtalen, sier han.

Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Penger kan flytte på seg

Forskjellen mellom tilleggsavtale og reforhandling kan fremstå som en teknisk bagatell. Men etter det Aftenposten forstår kan en reforhandling av eksisterende 2018-avtale få virkninger inn i den ferdig forhandlede avtalen for 2019.

Reforhandling kan føre til at poster der statens bidrag til bøndene i 2018 synker på grunn av tørken, kan bli omdisponert og brukt i andre ordninger for å dempe virkningen av tørken.

Ved en tilleggsavtale, slik bøndene vil ha, blir de eksisterende avtalene for 2018 og 2019 bli upåvirket. Da er avtalene slik at ubrukte penger i 2018 kan bli overført til 2019. Penger i en eventuell tilleggsavtale blir ikke motsvart av mindre penger andre steder.

Solberg var inne på noe av dette. Penger som allerede er forhandlet inn i 2018- avtalen, kan bli flyttet på.

– I landbruksavtalen er det jo noen penger som ikke vil bli utbetalt på grunn av den tørre sommeren. Så det vil jo være penger som er frigjort som vil kunne brukes til noen av disse tiltakene, sier Solberg.